Видаль: Футболисты Чили будут оказывать давление на немцев с самого начала матча в Казани
КАЗАНЬ, 21 июня. /ТАСС/. Сборная Чили по футболу будет оказывать давление на команду Германии с самого начала встречи команд на Кубке конфедераций. Об этом сказал журналистам на
пресс-конференции полузащитник чилийцев Артуро Видаль.
Встреча Германия — Чили пройдет на стадионе «Казань-Арена» в четверг, начало — в 21:00 мск. Немцы и чилийцы возглавляют группу В, обыграв в первом туре команды Австралии (3:2) и Камеруна (2:0) соответственно.
«Во-первых, хочу сказать, это честь играть здесь, мы постараемся, на что мы способны, — начал Видаль. — Люди в России были к нам внимательны, спасибо им большое. Мы же постараемся показать красивую игру и хороший результат».
Многие эксперты считают чилийцев фаворитами перед встречей с действующими чемпионами мира, которые привезли на турнир на основной состав. «Да, согласен, в последнее время мы играли хорошо, два раза выиграли Кубок Америки. Конечно, мы будем давить на оппонентов с самого начала, но обе команды очень сильны. Обе отлично умеют владеть мячом, думаю, кто преуспеет в этом, тот и выиграет», — отреагировал на замечание Видаль.
«Нам не нужны рейтинги и прогнозы, те, кто играет в футбол, на них не смотрит. Это, скорее, для зрителей. Они хороши как индивидуальности, но еще сильнее как команда, что доказал матч с австралийцами (3:2). У немцев всегда хватает игроков, чтобы добиваться побед», — подчеркнул полузащитник.
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