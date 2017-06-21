Видаль: Футболисты Чили будут оказывать давление на немцев с самого начала матча в Казани

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Встреча Германия — Чили пройдет на стадионе «Казань-Арена» в четверг, начало — в 21:00 мск. Немцы и чилийцы возглавляют группу В, обыграв в первом туре команды Австралии (3:2) и Камеруна (2:0) соответственно.

«Во-первых, хочу сказать, это честь играть здесь, мы постараемся, на что мы способны, — начал Видаль. — Люди в России были к нам внимательны, спасибо им большое. Мы же постараемся показать красивую игру и хороший результат».

Многие эксперты считают чилийцев фаворитами перед встречей с действующими чемпионами мира, которые привезли на турнир на основной состав. «Да, согласен, в последнее время мы играли хорошо, два раза выиграли Кубок Америки. Конечно, мы будем давить на оппонентов с самого начала, но обе команды очень сильны. Обе отлично умеют владеть мячом, думаю, кто преуспеет в этом, тот и выиграет», — отреагировал на замечание Видаль.

«Нам не нужны рейтинги и прогнозы, те, кто играет в футбол, на них не смотрит. Это, скорее, для зрителей. Они хороши как индивидуальности, но еще сильнее как команда, что доказал матч с австралийцами (3:2). У немцев всегда хватает игроков, чтобы добиваться побед», — подчеркнул полузащитник.