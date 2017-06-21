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Кубок конфедераций по футболу 2017
До матча Мексика - Россия
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тв
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17.06 завершен Россия 2
Новая Зеландия 0
тв
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18.06 завершен Португалия 2
Мексика 2
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Группа B
18.06 завершен Камерун 0
Чили 2
тв
Группа B
19.06 завершен Австралия 2
Германия 3
тв
Группа A
18:00 завершен Россия 0
Португалия 1
тв
Группа A
21:00 1-й тайм Мексика 0
Новая Зеландия 0
тв
Группа B
22.06 не начался Камерун
Австралия
тв
Группа B
22.06 не начался Германия
Чили
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24.06 не начался Мексика
Россия
тв
Группа A
24.06 не начался Новая Зеландия
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30149352/
21 июня 2017, 20:52 | ТАСС

Видаль: Футболисты Чили будут оказывать давление на немцев с самого начала матча в Казани

КАЗАНЬ, 21 июня. /ТАСС/. Сборная Чили по футболу будет оказывать давление на команду Германии с самого начала встречи команд на Кубке конфедераций. Об этом сказал журналистам на пресс-конференции полузащитник чилийцев Артуро Видаль.

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Встреча Германия — Чили пройдет на стадионе «Казань-Арена» в четверг, начало — в 21:00 мск. Немцы и чилийцы возглавляют группу В, обыграв в первом туре команды Австралии (3:2) и Камеруна (2:0) соответственно.

«Во-первых, хочу сказать, это честь играть здесь, мы постараемся, на что мы способны, — начал Видаль. — Люди в России были к нам внимательны, спасибо им большое. Мы же постараемся показать красивую игру и хороший результат».

Многие эксперты считают чилийцев фаворитами перед встречей с действующими чемпионами мира, которые привезли на турнир на основной состав. «Да, согласен, в последнее время мы играли хорошо, два раза выиграли Кубок Америки. Конечно, мы будем давить на оппонентов с самого начала, но обе команды очень сильны. Обе отлично умеют владеть мячом, думаю, кто преуспеет в этом, тот и выиграет», — отреагировал на замечание Видаль.

«Нам не нужны рейтинги и прогнозы, те, кто играет в футбол, на них не смотрит. Это, скорее, для зрителей. Они хороши как индивидуальности, но еще сильнее как команда, что доказал матч с австралийцами (3:2). У немцев всегда хватает игроков, чтобы добиваться побед», — подчеркнул полузащитник.
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