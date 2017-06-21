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Кубок конфедераций по футболу 2017
До матча Мексика - Россия
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа A
17.06 завершен Россия 2
Новая Зеландия 0
тв
Группа A
18.06 завершен Португалия 2
Мексика 2
тв
Группа B
18.06 завершен Камерун 0
Чили 2
тв
Группа B
19.06 завершен Австралия 2
Германия 3
тв
Группа A
18:00 завершен Россия 0
Португалия 1
тв
Группа A
21:00 1-й тайм Мексика 0
Новая Зеландия 0
тв
Группа B
22.06 не начался Камерун
Австралия
тв
Группа B
22.06 не начался Германия
Чили
тв
Группа A
24.06 не начался Мексика
Россия
тв
Группа A
24.06 не начался Новая Зеландия
Португалия
тв
Группа B
25.06 не начался Германия
Камерун
тв
Группа B
25.06 не начался Чили
Австралия
1/2 финала
28.06 не начался 1A
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1/2 финала
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30149349/
21 июня 2017, 20:55 | ТАСС

Кудряшов: Сборной Португалии в матче с россиянами сопутствовала удача

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Сборной Португалии по футболу в матче второго тура Кубка конфедерации против команды России сопутствовала удача. Такое мнение в эфире телеканала «Матч ТВ» высказал защитник сборной России Федор Кудряшов.

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В среду сборная России проиграла португальцам со счетом 0:1. Единственный мяч забил Криштиану Роналду.

«Надо было играть в первом тайме, как во втором. В данном матче им сопутствовала удача, они были сильнее. Сборная Мексики классная команда. Надеюсь, что выполним задачу и выйдем из группы», — сказал Кудряшов.

24 июня пройдут заключительные матчи в группе А: Мексика — Россия (Казань, 18:00 мск) и Новая Зеландия — Португалия (Санкт-Петербург, 18:00).

Кубок конфедераций, игры которого проходят в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи, завершится 2 июля.
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