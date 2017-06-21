Кудряшов: Сборной Португалии в матче с россиянами сопутствовала удача

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В среду сборная России проиграла португальцам со счетом 0:1. Единственный мяч забил Криштиану Роналду.

«Надо было играть в первом тайме, как во втором. В данном матче им сопутствовала удача, они были сильнее. Сборная Мексики классная команда. Надеюсь, что выполним задачу и выйдем из группы», — сказал Кудряшов.

24 июня пройдут заключительные матчи в группе А: Мексика — Россия (Казань, 18:00 мск) и Новая Зеландия — Португалия (Санкт-Петербург, 18:00).