Николай Валуев: Черчесова стоит похвалить

— Не удержался, посмотрел во время работы, — рассказал Валуев. — Не целиком, правда, только второй тайм.
— Как вам игра сборной России?
— По первой половине ничего не могу сказать. Но по второму тайму — мне игра очень понравилась. Наша команда достойно играла! Учитывая, что соперник был более чем серьезный, считаю, нужно похвалить Черчесова за подготовку команды. Я увидел в игре сборной — первое и самое главное для меня — желание и старание. Не сильно разбираюсь в футбольной тактике, а вот это я отметил. Второе — мы, даже если судить по тем же ударам по воротам, по моментам, были не хуже — это точно. Поэтому в целом хочу за игру нашу команду похвалить. Понятно, что меня не удовлетворил результат, но надеюсь, что для молодой поросли, которую Черчесов взял в команду, матчи с такими маститыми соперниками, как Роналду, добавят им уверенности. Хотелось бы отметить вот что: португальцы отличаются таким звериным чутьем. Кажется, что мяч улетит в офсайд, но нет — игрок делает рывок и подбегает в нужную точку. Это здорово, и вот этому надо поучиться.
— Для генеральной репетиции чемпионата мира-2018, которую мы сейчас фактически видим, неплохо смотримся?
— Да, хорошо! Причем я не успокаиваю, мне действительно понравилось. Удовольствие от игры получил.
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился впечатлениями от поражения в матче второго тура группового этапа Кубка конфедераций с командой Португалии и ответил на вопрос журналистов о мандраже.