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Кубок конфедераций по футболу 2017
До матча Мексика - Россия
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа A
17.06 завершен Россия 2
Новая Зеландия 0
тв
Группа A
18.06 завершен Португалия 2
Мексика 2
тв
Группа B
18.06 завершен Камерун 0
Чили 2
тв
Группа B
19.06 завершен Австралия 2
Германия 3
тв
Группа A
18:00 завершен Россия 0
Португалия 1
тв
Группа A
21:00 1-й тайм Мексика 0
Новая Зеландия 0
тв
Группа B
22.06 не начался Камерун
Австралия
тв
Группа B
22.06 не начался Германия
Чили
тв
Группа A
24.06 не начался Мексика
Россия
тв
Группа A
24.06 не начался Новая Зеландия
Португалия
тв
Группа B
25.06 не начался Германия
Камерун
тв
Группа B
25.06 не начался Чили
Австралия
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28.06 не начался 1A
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Матч за 3-е место
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L 1B/2A
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30149337/
21 июня 2017, 21:04 | Спорт-Экспресс

Николай Валуев: Черчесова стоит похвалить

Экс-чемпион мира по боксу, депутат Госдумы прокомментировал «СЭ» игру сборной России по футболу против команды Португалии (0:1) на Кубке Конфедераций.

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© РИА "Новости"
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— Не удержался, посмотрел во время работы, — рассказал Валуев. — Не целиком, правда, только второй тайм.

— Как вам игра сборной России?

— По первой половине ничего не могу сказать. Но по второму тайму — мне игра очень понравилась. Наша команда достойно играла! Учитывая, что соперник был более чем серьезный, считаю, нужно похвалить Черчесова за подготовку команды. Я увидел в игре сборной — первое и самое главное для меня — желание и старание. Не сильно разбираюсь в футбольной тактике, а вот это я отметил. Второе — мы, даже если судить по тем же ударам по воротам, по моментам, были не хуже — это точно. Поэтому в целом хочу за игру нашу команду похвалить. Понятно, что меня не удовлетворил результат, но надеюсь, что для молодой поросли, которую Черчесов взял в команду, матчи с такими маститыми соперниками, как Роналду, добавят им уверенности. Хотелось бы отметить вот что: португальцы отличаются таким звериным чутьем. Кажется, что мяч улетит в офсайд, но нет — игрок делает рывок и подбегает в нужную точку. Это здорово, и вот этому надо поучиться.

— Для генеральной репетиции чемпионата мира-2018, которую мы сейчас фактически видим, неплохо смотримся?

— Да, хорошо! Причем я не успокаиваю, мне действительно понравилось. Удовольствие от игры получил.
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21 Июня, 18:00 Зрители 42759 Группа A Спартак
Россия 0:1
Первый тайм: 0:1
Португалия
Главные тренеры
Станислав Черчесов Фернанду Сантуш
Голы
7 Криштиану Роналду (Рафаэл Геррейру) 8′
Составы
Игорь Акинфеев (к) 1
76′ Александр Самедов 19
Виктор Васин 5
72′ Георгий Джикия 6
Юрий Жирков 18
26′ Денис Глушаков 8
Александр Головин 17
Федор Смолов 9
68′ Дмитрий Комбаров 23
Дмитрий Полоз 7
83′ Федор Кудряшов 13
Александр Бухаров 11
46′ Роман Шишкин 3
Александр Ерохин 21
1 Руй Патрисиу
21 Седрик Суариш
2 Бруну Алвеш
3 Пепе 57′
10 Бернарду Силва 71′
15 Андре Гомиш
7 Криштиану Роналду (к)
14 Виллиам Карвалью
5 Рафаэл Геррейру 65′
19 Элизеу
9 Андре Силва 78′
18 Желсон Мартинш
23 Адриэн Силва 83′
13 Данилу Перейра
Статистика
3 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
1 Голевые моменты 4
10 Удары (всего) 12
0 Удары в створ 6
3 Угловые 2
13 Фолы 10
2 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Джанлука Рокки (Италия)
Боковой судья Мауро Тонолини (Италия)
Боковой судья Эленито Ди Либераторе (Италия)
  Овидиу Алин Хацеган (Румыния)
  Юре Прапротник (Словения)
  Сандру Риччи (Бразилия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
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Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти

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