Черчесов: может, у вас был мандраж, у сборной России мандража не было

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Встреча проходила в Москве и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

«У кого что болит. Может, у вас был мандраж, у нас мандража не было. В эпизоде с голом, увы, и подать дали, и завершить дали. Знали, кто куда должен переключаться, но бывает, что игра диктует свои вещи. Они разыграли здорово и забили.

План Б был — вы его увидели после пропущенного гола. Игра иногда складывается не так, как мы хотим. В первом тайме частенько теряли мяч при выходе из обороны, поэтому до атак дело и не доходило, тем более до ударов. Во втором тайме удалось это исправить, и появились и атаки, и моменты, которые могли реализовать.

Как только мы атаковали через середину — теряли мяч. Почти все моменты у наших ворот мы получили с быстрых ответных атак. Поэтому нецелесообразно было через центр давить. Мы изначально хотели больше атаковать флангами, подавать, низом простреливать. В первом тайме края были активны, но мяч часто до них не доходил. Во втором они стали больше получать мяч, и стало больше фланговых атак, — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Михаил Тяпков.