Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Кубок конфедераций по футболу 2017
До матча Мексика - Россия
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа A
17.06 завершен Россия 2
Новая Зеландия 0
тв
Группа A
18.06 завершен Португалия 2
Мексика 2
тв
Группа B
18.06 завершен Камерун 0
Чили 2
тв
Группа B
19.06 завершен Австралия 2
Германия 3
тв
Группа A
18:00 завершен Россия 0
Португалия 1
тв
Группа A
21:00 2-й тайм Мексика 0
Новая Зеландия 1
тв
Группа B
22.06 не начался Камерун
Австралия
тв
Группа B
22.06 не начался Германия
Чили
тв
Группа A
24.06 не начался Мексика
Россия
тв
Группа A
24.06 не начался Новая Зеландия
Португалия
тв
Группа B
25.06 не начался Германия
Камерун
тв
Группа B
25.06 не начался Чили
Австралия
1/2 финала
28.06 не начался 1A
2B
1/2 финала
29.06 не начался 1B
2A
Матч за 3-е место
2.07 не начался L 1A/2B
L 1B/2A
Финал
2.07 не начался W 1A/2B
W 1B/2A
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/football2017/news/30149325/
21 июня 2017, 21:16 | Чемпионат.com

Черчесов: может, у вас был мандраж, у сборной России мандража не было

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился впечатлениями от поражения в матче второго тура группового этапа Кубка конфедераций с командой Португалии и ответил на вопрос журналистов о мандраже.

Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

© РИА "Новости"
1/17

Встреча проходила в Москве и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

«У кого что болит. Может, у вас был мандраж, у нас мандража не было. В эпизоде с голом, увы, и подать дали, и завершить дали. Знали, кто куда должен переключаться, но бывает, что игра диктует свои вещи. Они разыграли здорово и забили.

План Б был — вы его увидели после пропущенного гола. Игра иногда складывается не так, как мы хотим. В первом тайме частенько теряли мяч при выходе из обороны, поэтому до атак дело и не доходило, тем более до ударов. Во втором тайме удалось это исправить, и появились и атаки, и моменты, которые могли реализовать.

Как только мы атаковали через середину — теряли мяч. Почти все моменты у наших ворот мы получили с быстрых ответных атак. Поэтому нецелесообразно было через центр давить. Мы изначально хотели больше атаковать флангами, подавать, низом простреливать. В первом тайме края были активны, но мяч часто до них не доходил. Во втором они стали больше получать мяч, и стало больше фланговых атак, — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Михаил Тяпков.

© Ньюстюб
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости по теме

Еще 7 новостей   Все новости
13 июня

Музы обладателей Кубка Стэнли—2017. Жёны и подруги игроков «Питтсбурга»

Красота дня. Жена Валерия Карпина – Дарья Гордеева

Тест. Вор, легенда, рекордсмен. Кто этот футболист?
Викторина
Какой футболист провел больше всех матчей за сборную России?