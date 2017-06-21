Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Кубок конфедераций по футболу 2017
До матча Мексика - Россия
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа A
17.06 завершен Россия 2
Новая Зеландия 0
тв
Группа A
18.06 завершен Португалия 2
Мексика 2
тв
Группа B
18.06 завершен Камерун 0
Чили 2
тв
Группа B
19.06 завершен Австралия 2
Германия 3
тв
Группа A
18:00 завершен Россия 0
Португалия 1
тв
Группа A
21:00 1-й тайм Мексика 0
Новая Зеландия 0
тв
Группа B
22.06 не начался Камерун
Австралия
тв
Группа B
22.06 не начался Германия
Чили
тв
Группа A
24.06 не начался Мексика
Россия
тв
Группа A
24.06 не начался Новая Зеландия
Португалия
тв
Группа B
25.06 не начался Германия
Камерун
тв
Группа B
25.06 не начался Чили
Австралия
1/2 финала
28.06 не начался 1A
2B
1/2 финала
29.06 не начался 1B
2A
Матч за 3-е место
2.07 не начался L 1A/2B
L 1B/2A
Финал
2.07 не начался W 1A/2B
W 1B/2A
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/football2017/news/30149221/
21 июня 2017, 21:05 | Советский спорт

Мы не футбольная страна. Смиритесь. Колонка Степана Чаушьяна

О том, как футбол находит отражение в околофутбольной жизни, и наоборот.

Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

© РИА "Новости"
1/16

Мы вроде заполняем 45-тысячный стадион. Вроде как умеем петь гимн все вместе, наконец без видео-суфлера на экране арены. Все, включая футболистов за исключением Самедова и Джикии. Вроде как стараемся организовать волну….

Хотя да, тут как раз у нас и возникают проблемы. 45-тысячный стадион «Спартака» не смог организовать волну за все 90 минут встречи Кубка конфедераций с Португалией. Очень хотел. Старался. Но не смог. Был толчок, но волна начинала идти в два направления и быстро затухала. Два сектора вяло поднимали руки и все… Волны нет.

Так и наша сборная — старалась, но не могла. Хотя толчки были. Это и моторный Жирков на фланге. И Самедов, который регулярно создавал напряжение справа. И, конечно, Игорь Акинфеев, капитан команды, ее лидер. Его головокружительный сейв, спасение, если хотите, во втором тайме после удара головой, должен был вдохновить команду идти вперед. Игорь первым должен был броситься гнать своих партнеров на ворота соперника. Но нет. Он так и не покинул пределов штрафной. Так и сборная России не покинула своих рамок — рамок того, что от нее ожидают. Да что там, мы даже не нанесли ни одного удара в створ.

Мы, болельщики, наконец-то приходим на стадион в будний день в рабочее время. Мы наконец-то выкрашиваем лица в бело-красно-синий триколор, приносим флаги, пытаемся рисовать баннеры… Но ни на что большее, чем крики «Россия! Россия!» всем стадионом нас не хватает. Были попытки спеть «Катюшу», но они не дотянули даже до первого припева. Мы никак не можем сплотиться. У нас нет компаний численностью более десяти человек. Мы не поем песни перед стадионом, не общаемся в барах.

Поражение под аплодисменты. Сборная России проиграла Португалии.

Так и команда. Вроде все делает правильно. И в пас играет, особенно во втором тайме. И через фланги защиту португальцев пытается прорвать. И по воротам бьет. Но все без толку. Как-то неорганизованно все это выглядит. Если Жирков летит по флангу — его никто не поддерживает в центре — ему некому отдавать пас. Если мы отнимаем мяч у соперника на своей половине поля, никто не устремляется в атаку, не открывается — приходится натужно выходить.

А еще в футбольной стране не уходят за десять минут до конца матча, особенно, если на табло не разгромный счет, твой соперник выигрывает всего 1:0. Все еще может измениться. А у нас — уходят. Не так массово, как на матчах «Спартака», но все же — покидают трибуны — бегут в метро, чтобы успеть да массового исхода, когда в дверях образуется пробка из людей.

Так и сборные обычно не бросают играть за десять минут до конца матча. Не перестают оказывать давление на ворота соперника, особенно, когда это получается. Мы почему-то перестаем. В последние десять минут мы отдали инициативу португальцам. Прессинг? Навал? Нет. Мы как-то смирились. Даже Акинфеев за две минуты до конца не пошел на угловой в чужую штрафную.

Думаете это все не взаимосвязано? Еще как взаимосвязано. Это как раз то, что делает обычную страну футбольной. Это психология. Это, если хотите, менталитет. Он у нас пока, как бы мы ни хотели этого, к сожалению, не футбольный.

© Ньюстюб
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
21 Июня, 18:00 Зрители 42759 Группа A Спартак
Россия 0:1
Первый тайм: 0:1
Португалия
Главные тренеры
Станислав Черчесов Фернанду Сантуш
Голы
7 Криштиану Роналду (Рафаэл Геррейру) 8′
Составы
Игорь Акинфеев (к) 1
76′ Александр Самедов 19
Виктор Васин 5
72′ Георгий Джикия 6
Юрий Жирков 18
26′ Денис Глушаков 8
Александр Головин 17
Федор Смолов 9
68′ Дмитрий Комбаров 23
Дмитрий Полоз 7
83′ Федор Кудряшов 13
Александр Бухаров 11
46′ Роман Шишкин 3
Александр Ерохин 21
1 Руй Патрисиу
21 Седрик Суариш
2 Бруну Алвеш
3 Пепе 57′
10 Бернарду Силва 71′
15 Андре Гомиш
7 Криштиану Роналду (к)
14 Виллиам Карвалью
5 Рафаэл Геррейру 65′
19 Элизеу
9 Андре Силва 78′
18 Желсон Мартинш
23 Адриэн Силва 83′
13 Данилу Перейра
Статистика
3 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
1 Голевые моменты 4
10 Удары (всего) 12
0 Удары в створ 6
3 Угловые 2
13 Фолы 10
2 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Джанлука Рокки (Италия)
Боковой судья Мауро Тонолини (Италия)
Боковой судья Эленито Ди Либераторе (Италия)
  Овидиу Алин Хацеган (Румыния)
  Юре Прапротник (Словения)
  Сандру Риччи (Бразилия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти

Новости по теме

Еще 7 новостей   Все новости
21 июня

«Это реальное позорище!» Даже американцы в шоке, как засудили Ковалева (видео)

Знакомимся с Дарьей - новой супругой Валерия Карпина (фото)

Ивелин Попов меняет «Спартак» на «Локомотив»? Таблица трансферов РФПЛ
Викторина
Какой футболист провел больше всех матчей за сборную России?