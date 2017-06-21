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Кубок конфедераций по футболу 2017
До матча Мексика - Россия
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа A
17.06 завершен Россия 2
Новая Зеландия 0
тв
Группа A
18.06 завершен Португалия 2
Мексика 2
тв
Группа B
18.06 завершен Камерун 0
Чили 2
тв
Группа B
19.06 завершен Австралия 2
Германия 3
тв
Группа A
18:00 завершен Россия 0
Португалия 1
тв
Группа A
21:00 1-й тайм Мексика 0
Новая Зеландия 0
тв
Группа B
22.06 не начался Камерун
Австралия
тв
Группа B
22.06 не начался Германия
Чили
тв
Группа A
24.06 не начался Мексика
Россия
тв
Группа A
24.06 не начался Новая Зеландия
Португалия
тв
Группа B
25.06 не начался Германия
Камерун
тв
Группа B
25.06 не начался Чили
Австралия
1/2 финала
28.06 не начался 1A
2B
1/2 финала
29.06 не начался 1B
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Матч за 3-е место
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L 1B/2A
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30149216/
21 июня 2017, 20:40 | ТАСС

Алексис Санчес сможет сыграть с немцами в матче Кубка конфедераций

КАЗАНЬ, 21 июня. /ТАСС/. Нападающий сборной Чили по футболу Алексис Санчес готов к матчу Кубка конфедераций с командой Германии, встречу пропустит защитник Гари Медель. Об этом сообщил журналистам на пресс-конференции главный тренер чилийцев Хуан Антонио Пицци.

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Санчес вышел лишь на замену во втором тайме в первом матче команды на турнире — со сборной Камеруна (2:0). После встречи он выложил в социальной сети фото своей опухшей лодыжки.

«Алексис готов. Он восстанавливался в течение нескольких дней, не испытывает никакой боли, врачи сказали, что он сможет сыграть, — сообщил Пицци. — А вот Медель сыграть не сможет».

Встреча Германия — Чили пройдет на стадионе «Казань- Арена» 22 июня, начало — в 21:00 мск. Немцы и чилийцы возглавляют группу В, обыграв в первом туре команды Австралии (3:2) и Камеруна (2:0) соответственно.
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