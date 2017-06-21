Алексис Санчес сможет сыграть с немцами в матче Кубка конфедераций
КАЗАНЬ, 21 июня. /ТАСС/. Нападающий сборной Чили по футболу Алексис Санчес готов к матчу Кубка конфедераций с командой Германии, встречу пропустит защитник Гари Медель. Об этом сообщил журналистам на
пресс-конференции главный тренер чилийцев Хуан Антонио Пицци.
Санчес вышел лишь на замену во втором тайме в первом матче команды на турнире — со сборной Камеруна (2:0). После встречи он выложил в социальной сети фото своей опухшей лодыжки.
«Алексис готов. Он восстанавливался в течение нескольких дней, не испытывает никакой боли, врачи сказали, что он сможет сыграть, — сообщил Пицци. — А вот Медель сыграть не сможет».
Встреча Германия — Чили пройдет на стадионе «Казань- Арена» 22 июня, начало — в 21:00 мск. Немцы и чилийцы возглавляют группу В, обыграв в первом туре команды Австралии (3:2) и Камеруна (2:0) соответственно.
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