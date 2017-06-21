Алексис Санчес сможет сыграть с немцами в матче Кубка конфедераций

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Санчес вышел лишь на замену во втором тайме в первом матче команды на турнире — со сборной Камеруна (2:0). После встречи он выложил в социальной сети фото своей опухшей лодыжки.

«Алексис готов. Он восстанавливался в течение нескольких дней, не испытывает никакой боли, врачи сказали, что он сможет сыграть, — сообщил Пицци. — А вот Медель сыграть не сможет».

Встреча Германия — Чили пройдет на стадионе «Казань- Арена» 22 июня, начало — в 21:00 мск. Немцы и чилийцы возглавляют группу В, обыграв в первом туре команды Австралии (3:2) и Камеруна (2:0) соответственно.