Криштиану Роналду признан лучшим игроком матча КК между россиянами и португальцами

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Встреча сборных команд России и Португалии в рамках второго тура группового этапа прошла в среду на стадионе «Спартак» в Москве и завершилась со счетом 1:0 в пользу команды Фернанду Сантуша. Роналду открыл счет в матче, забив ударом головой на 8-й минуте. Ранее португальский форвард признавался лучшим по итогам встречи первого тура с командой Мексики (2:2).

Заключительный матч на групповом этапе россияне проведут 24 июня на «Казань Арене» со сборной Мексики. Португальцы в этот же день на стадионе «Санкт-Петербург» встретятся с командой Новой Зеландии.