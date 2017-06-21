Сборная России проиграла Португалии на Кубке конфедераций

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Матч группового этапа Кубка конфедераций между сборными России и Португалии завершился победой действующих чемпионов Европы со счетом 1:0. Встреча прошла в Москве на «Открытие Арене», которая во время турнира называется «Стадион Спартак».

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов произвел две замены в стартовом составе по сравнению со стартовым матчем против Новой Зеландии (2:0). 53-летний специалист выбрал более оборонительную схему. Вместо атакующих игроков «Ростова» Александра Ерохина и Дмитрия Полоза он выпустил на поле защитника «Локомотива» Романа Шишкина и хавбека «Спартака» Дмитрия Комбарова.

У португальцев по сравнению с матчем первого тура с Мексикой (2:2) произошли сразу четыре замены в стартовом составе. Впервые на турнире с первых минут на поле вышли защитник Бруну Алвеш, хавбеки Бернарду Силва и Адриен Силва, а также нападающий Андре Силва.

Сборная Португалии открыла счет уже на восьмой минуте. Рафаэл Геррейру навесил с левого фланга, и Криштиану Роналду головой отправил мяч в ворота с линии вратарской. В голевом эпизоде португальского капитана не успел закрыть Федор Кудряшов.

На 32-й минуте обладатель «Золотого мяча» — 2016 мог оформить дубль: ворвавшись в штрафную сборной России по правому флангу, финтом обыграл Виктора Васина и пробил в упор в ближний угол. Мяч ногами отбил капитан хозяев турнира Игорь Акинфеев, проводивший сотый матч в воротах сборной.

На 50-й минуте голкипер сборной России еще раз спас команду в голевом моменте. Андре Силва выиграл верховую борьбу у Георгия Джикии и пробил головой с линии вратарской в противоход вратарю. Акинфеев успел сложиться и в падении кончиками пальцев отразил мяч.

На второй добавленной минуте Джикия выиграл верховую борьбу у Пепе после подачи Александра Самедова с углового и пробил головой. Мяч пролетел над перекладиной ворот Рую Патрисиу.

В первом туре сборная России 17 июня в Санкт-Петербурге переиграла Новую Зеландию (2:0). На 31-й минуте мяч попал в ворота гостей после удара Дениса Глушакова и рикошета от Майкла Боксолла. На 69-й минуте преимущество россиян увеличил Федор Смолов.