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Кубок конфедераций по футболу 2017
До матча Мексика - Россия
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа A
17.06 завершен Россия 2
Новая Зеландия 0
тв
Группа A
18.06 завершен Португалия 2
Мексика 2
тв
Группа B
18.06 завершен Камерун 0
Чили 2
тв
Группа B
19.06 завершен Австралия 2
Германия 3
тв
Группа A
18:00 завершен Россия 0
Португалия 1
тв
Группа A
21:00 не начался Мексика
Новая Зеландия
тв
Группа B
22.06 не начался Камерун
Австралия
тв
Группа B
22.06 не начался Германия
Чили
тв
Группа A
24.06 не начался Мексика
Россия
тв
Группа A
24.06 не начался Новая Зеландия
Португалия
тв
Группа B
25.06 не начался Германия
Камерун
тв
Группа B
25.06 не начался Чили
Австралия
1/2 финала
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30149099/
21 июня 2017, 20:12 | РБК-Спорт

Сборная России проиграла Португалии на Кубке конфедераций

Сборная России в своем втором матче на Кубке конфедераций уступила Португалии. Для команды Станислава Черчесова это поражение стало первым на турнире.

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Матч группового этапа Кубка конфедераций между сборными России и Португалии завершился победой действующих чемпионов Европы со счетом 1:0. Встреча прошла в Москве на «Открытие Арене», которая во время турнира называется «Стадион Спартак».

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов произвел две замены в стартовом составе по сравнению со стартовым матчем против Новой Зеландии (2:0). 53-летний специалист выбрал более оборонительную схему. Вместо атакующих игроков «Ростова» Александра Ерохина и Дмитрия Полоза он выпустил на поле защитника «Локомотива» Романа Шишкина и хавбека «Спартака» Дмитрия Комбарова.

У португальцев по сравнению с матчем первого тура с Мексикой (2:2) произошли сразу четыре замены в стартовом составе. Впервые на турнире с первых минут на поле вышли защитник Бруну Алвеш, хавбеки Бернарду Силва и Адриен Силва, а также нападающий Андре Силва.

Сборная Португалии открыла счет уже на восьмой минуте. Рафаэл Геррейру навесил с левого фланга, и Криштиану Роналду головой отправил мяч в ворота с линии вратарской. В голевом эпизоде португальского капитана не успел закрыть Федор Кудряшов.

На 32-й минуте обладатель «Золотого мяча» — 2016 мог оформить дубль: ворвавшись в штрафную сборной России по правому флангу, финтом обыграл Виктора Васина и пробил в упор в ближний угол. Мяч ногами отбил капитан хозяев турнира Игорь Акинфеев, проводивший сотый матч в воротах сборной.

На 50-й минуте голкипер сборной России еще раз спас команду в голевом моменте. Андре Силва выиграл верховую борьбу у Георгия Джикии и пробил головой с линии вратарской в противоход вратарю. Акинфеев успел сложиться и в падении кончиками пальцев отразил мяч.

На второй добавленной минуте Джикия выиграл верховую борьбу у Пепе после подачи Александра Самедова с углового и пробил головой. Мяч пролетел над перекладиной ворот Рую Патрисиу.

В первом туре сборная России 17 июня в Санкт-Петербурге переиграла Новую Зеландию (2:0). На 31-й минуте мяч попал в ворота гостей после удара Дениса Глушакова и рикошета от Майкла Боксолла. На 69-й минуте преимущество россиян увеличил Федор Смолов.

Португальцы 18 июня сыграли вничью с Мексикой на «Казань Арене» (2:2). В первом тайме на гол Рикарду Куарежмы точным ударом ответил Хавьер Эрнандес. На 85-й минуте Седрик вывел португальцев вперед, но уже в добавленное арбитром время Эктор Морено установил окончательный результат. Еще при счете 0:0 аргентинский арбитр Нестор Питана из-за офсайда отменил гол Пепе, обратившись к видеоассистентам.
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21 Июня, 18:00 Зрители 42759 Группа A Спартак
Россия 0:1
Первый тайм: 0:1
Португалия
Главные тренеры
Станислав Черчесов Фернанду Сантуш
Голы
7 Криштиану Роналду (Рафаэл Геррейру) 8′
Составы
Игорь Акинфеев (к) 1
76′ Александр Самедов 19
Виктор Васин 5
72′ Георгий Джикия 6
Юрий Жирков 18
26′ Денис Глушаков 8
Александр Головин 17
Федор Смолов 9
68′ Дмитрий Комбаров 23
Дмитрий Полоз 7
83′ Федор Кудряшов 13
Александр Бухаров 11
46′ Роман Шишкин 3
Александр Ерохин 21
1 Руй Патрисиу
21 Седрик Суариш
2 Бруну Алвеш
3 Пепе 57′
10 Бернарду Силва 71′
15 Андре Гомиш
7 Криштиану Роналду (к)
14 Виллиам Карвалью
5 Рафаэл Геррейру 65′
19 Элизеу
9 Андре Силва 78′
18 Желсон Мартинш
23 Адриэн Силва 83′
13 Данилу Перейра
Статистика
3 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
1 Голевые моменты 4
10 Удары (всего) 12
0 Удары в створ 6
3 Угловые 2
13 Фолы 10
2 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Джанлука Рокки (Италия)
Боковой судья Мауро Тонолини (Италия)
Боковой судья Эленито Ди Либераторе (Италия)
  Овидиу Алин Хацеган (Румыния)
  Юре Прапротник (Словения)
  Сандру Риччи (Бразилия)
Обозначения
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Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти

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