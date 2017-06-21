Сборная России проиграла Португалии на Кубке конфедераций
Сборная России в своем втором матче на Кубке конфедераций уступила Португалии. Для команды Станислава Черчесова это поражение стало первым на турнире.
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Матч группового этапа Кубка конфедераций между сборными России и Португалии завершился победой действующих чемпионов Европы со счетом 1:0. Встреча прошла в Москве на «Открытие Арене», которая во время турнира называется «Стадион Спартак».
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов произвел две замены в стартовом составе по сравнению со стартовым матчем против Новой Зеландии (2:0). 53-летний специалист выбрал более оборонительную схему. Вместо атакующих игроков «Ростова» Александра Ерохина и Дмитрия Полоза он выпустил на поле защитника «Локомотива» Романа Шишкина и хавбека «Спартака» Дмитрия Комбарова.
У португальцев по сравнению с матчем первого тура с Мексикой (2:2) произошли сразу четыре замены в стартовом составе. Впервые на турнире с первых минут на поле вышли защитник Бруну Алвеш, хавбеки Бернарду Силва и Адриен Силва, а также нападающий Андре Силва.
Сборная Португалии открыла счет уже на восьмой минуте. Рафаэл Геррейру навесил с левого фланга, и Криштиану Роналду головой отправил мяч в ворота с линии вратарской. В голевом эпизоде португальского капитана не успел закрыть Федор Кудряшов.
На 32-й минуте обладатель «Золотого мяча» — 2016 мог оформить дубль: ворвавшись в штрафную сборной России по правому флангу, финтом обыграл Виктора Васина и пробил в упор в ближний угол. Мяч ногами отбил капитан хозяев турнира Игорь Акинфеев, проводивший сотый матч в воротах сборной.
На 50-й минуте голкипер сборной России еще раз спас команду в голевом моменте. Андре Силва выиграл верховую борьбу у Георгия Джикии и пробил головой с линии вратарской в противоход вратарю. Акинфеев успел сложиться и в падении кончиками пальцев отразил мяч.
На второй добавленной минуте Джикия выиграл верховую борьбу у Пепе после подачи Александра Самедова с углового и пробил головой. Мяч пролетел над перекладиной ворот Рую Патрисиу.
В первом туре сборная России 17 июня в
Португальцы 18 июня сыграли вничью с Мексикой на «Казань Арене» (2:2). В первом тайме на гол Рикарду Куарежмы точным ударом ответил Хавьер Эрнандес. На 85-й минуте Седрик вывел португальцев вперед, но уже в добавленное арбитром время Эктор Морено установил окончательный результат. Еще при счете 0:0 аргентинский арбитр Нестор Питана
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|21 Июня, 18:00
|Зрители 42759
|Группа A
|Спартак
|Россия
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0:1
Первый тайм: 0:1
|Португалия
|Станислав Черчесов
|Фернанду Сантуш
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|3
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|1
|Голевые моменты
|4
|10
|Удары (всего)
|12
|0
|Удары в створ
|6
|3
|Угловые
|2
|13
|Фолы
|10
|2
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Джанлука Рокки (Италия)
|Боковой судья
|Мауро Тонолини (Италия)
|Боковой судья
|Эленито Ди Либераторе (Италия)
|Овидиу Алин Хацеган (Румыния)
|Юре Прапротник (Словения)
|Сандру Риччи (Бразилия)
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