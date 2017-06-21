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Голкипер, для которого эта игра стала сотой в футболке сборной, подчеркнул, что такие даты хотел бы встречать более радостными результатами.

— Сотая игра? Хочется отмечать такие даты победами, но, ничего страшного, ребята бились, будем разбираться в произошедшем, — сказал в послематчевом флеш-интервью Акинфеев. — Думаю, пропущенный гол на 80 процентов — моя ошибка. Будем дальше работать и надеяться, что таких глупых ошибок больше не будет.

Обидно, поскольку в конце у нас были моменты, не супер, но они были. Это был не навал, а осмысленная комбинационная игра. Вы видите, какие два великана стоят у португальцев в центре обороны, навесами доставлять в штрафную мяч было сложно. В целом, команде что-то удавалось, что-то нет.

Болельщики? Всегда приятно, когда они болеют. Мы потихоньку идем в правильном направлении единства команды и поклонников. Главное — не сбавлять обороты и все будет нормально.