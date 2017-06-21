Сборная России проиграла Португалии в матче Кубка конфедераций
В матче группового этапа Кубка конфедераций сборная России проиграла Португалии, 0:1.
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Видимо, что-то случилось...
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Отметим, что этот матч стал сотым для вратаря Игоря Акинфеева в составе сборной России.
На восьмой минуте встречи португальские футболисты вышли вперед, счет в матче великолепным ударом головой открыл Криштиану Роналду. На 25-й минуте португальцы получили право на опасный штрафной с достаточно близкой дистанции, но мяч после удара Роналду уверенно забрал Акинфеев.
На 41-й минуте первый
В начале второго тайма португальцы провели опаснейшую атаку, но Акинфеев сумел вытащить практически «мертвый» мяч после удара Андре Силвы. После этого российские футболисты перехватили инициативу на поле и организовали несколько хороших атак у ворот португальцев.
Но несмотря на все попытки сборной России не удалось сравнять счет в матче. Таким образом, игра завершилась со счетом 0:1 в пользу сборной Португалии.
Напомним, что в своем первом матче на турнире российские футболисты обыграли Новую Зеландию, 2:0. В заключительном матче групповой стадии подопечные Станислава Черчесова сыграют со сборной Мексики.
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