«Получил удовольствие от СССР». Австралиец — о второй поездке в нашу страну
Главный тренер сборной Австралии Ангелос Постекоглу вспомнил, как приезжал в СССР 32 года назад, и не забыл о завтрашней игре с Камеруном.
«Нет смысла многое менять»
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— Воодушевляет быть капитаном такой невероятной командой на престижном турнире, — сказал Миллиган. — Повлияет ли, что мы не тренировались на этой арене? Неважно, где мы готовимся, все тренировочные арены в Петербурге отличные, как и в Сочи. Уверен, мы отлично поработали и готовы к матчу с Камеруном.
В остальном журналисты обращались к главному тренеру австралийцев. Все началось с воспоминаний.
— Много лет назад вы приезжали в СССР на молодежный чемпионат мира.
— Это был 1985 год, — сразу назвал верную дату Постекоглу. — СССР очень отличался от Австралии. Для молодого игрока это отличный опыт — поехать в другую страну, почувствовать другую культуру. Это то, что я буду помнить. Эта поездка — одна из самых запоминающихся в моей жизни. Сейчас, вернувшись в эту страну, почувствовал, что она совсем другая. Я получил удовольствие от такого опыта.
— Как себя чувствует команда после поражения?
— Мы были разочарованы результатом первой игры. Особенно тем, как показали себя в первом тайме. После перерыва команда проявила фантастический характер и закончила матч на сильной ноте. Радует, что игроки правильно восприняли информацию, они с нетерпением ждут следующего матча. Мы еще поработаем на тренировке. Когда игра так близка, нет смысла многое менять. Может, сделаю пару перестановок.
«Не жалуемся на организацию Кубка конфедераций»
— Вы видели, как Камерун играл против Чили?
— Это хорошая команда. Мы давно за ней следили, видели ее игру еще на Кубке Африканских наций. Знаем, на что они способны. Даже с такой командой, как Чили, они были опасны — особенно в переходах в атаку. Мы готовили игроков к этому. По первому туру мы поняли, что надо быть верным своему стилю. Нужно заставить играть соперников
— Здесь нет легких игр, и наша группа очень тяжелая, — отметил тренер. — Все три соперника — чемпионы своих конфедераций. Они не просто так сюда попали. Не думаю, что игра с Камеруном будет проще, чем первый или третий матч. Стиль игры может измениться, и мы не знаем, как все сложится. Наша цель в том, чтобы игра проходила на наших условиях.
— Тренер сборной Камеруна считает, что его команда более комбинационная.
— Это лишь его мнение, а их может быть много. Не знаю, на основе чего он составил мнение. Мы знаем, как играть в футбол, а мнения могут не совпадать.
— Он же жаловался на пробки в Москве и Петербурге. Были ли у вас с этим проблемы или вас не устраивает другое?
— Я из гостиницы не вылезал, если честно. Насколько вижу, организация прекрасная, тренировочные поля и гостиницы отличные — все хорошо. Еще безопасность — на высшем классе. Не очень жалуемся на организацию. Мы не столкнулись ни с одной сложностью.
«Главная цель — футбол, не достопримечательности»
— Что бы сказали своим критикам, которых волнует будущее сборной?
— Это дискуссия мне нравится. Я хотел, чтобы она была, и хорошо, что она не пустая. Это то, что нужно, если хотим расти. Нам нужна такая насыщенная дискуссия — по крайней мере кажется, что она есть. Критики были активны 20 лет назад. Они будут работать и через 20 лет.
— Обе команды пропустили много голов. Как сложно это сейчас исправить?
— Если нужно
— Вы довольны, как игроки приспосабливаются к вашим нововведениям?
— Я никогда не буду удовлетворен, потому что всегда остаются
— Формат турнира подразумевает переезды в другие города и возможность посмотреть
— Мне бы хотелось, но скорее всего, после турнира. Кубок конфедераций — тест перед чемпионатом мира. Мы хотим пробиться и на этот турнир. Это будет хорошей возможностью ознакомиться со страной. Если мы выйдем, то будем хорошо готовы. В том смысле, что знаем, чего тут ждать. Игроки и сотрудники знают нашу главную цель здесь, и она связана с футболом.
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