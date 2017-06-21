Сборная Германии в полном составе тренировалась перед игрой Кубка конфедераций с Чили

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Сборная Германии тренировалась на «Казань Арене», где в четверг пройдет встреча группового этапа турнира с чилийцами.

После первого тура сборные Германии и Чили лидируют в группе B с тремя очками.