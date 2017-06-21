Сборная Германии в полном составе тренировалась перед игрой Кубка конфедераций с Чили
КАЗАНЬ, 21 июн —
Р-Спорт, Вадим Кузнецов. Футболисты сборной Германии в полном составе провели тренировку перед матчем Кубка конфедераций с командой Чили.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
Сборная Германии тренировалась на «Казань Арене», где в четверг пройдет встреча группового этапа турнира с чилийцами.
После первого тура сборные Германии и Чили лидируют в группе B с тремя очками.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter