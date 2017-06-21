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Кубок конфедераций по футболу 2017
тв
Группа A
17.06 завершен Россия 2
Новая Зеландия 0
тв
Группа A
18.06 завершен Португалия 2
Мексика 2
тв
Группа B
18.06 завершен Камерун 0
Чили 2
тв
Группа B
19.06 завершен Австралия 2
Германия 3
тв
Группа A
18:00 2-й тайм Россия 0
Португалия 1
тв
Группа A
21:00 не начался Мексика
Новая Зеландия
тв
Группа B
22.06 не начался Камерун
Австралия
тв
Группа B
22.06 не начался Германия
Чили
тв
Группа A
24.06 не начался Мексика
Россия
тв
Группа A
24.06 не начался Новая Зеландия
Португалия
тв
Группа B
25.06 не начался Германия
Камерун
тв
Группа B
25.06 не начался Чили
Австралия
1/2 финала
28.06 не начался 1A
2B
1/2 финала
29.06 не начался 1B
2A
Матч за 3-е место
2.07 не начался L 1A/2B
L 1B/2A
Финал
2.07 не начался W 1A/2B
W 1B/2A
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30148520/
21 июня 2017, 19:21 | Р-Спорт

Сборная Германии в полном составе тренировалась перед игрой Кубка конфедераций с Чили

КАЗАНЬ, 21 июн — Р-Спорт, Вадим Кузнецов. Футболисты сборной Германии в полном составе провели тренировку перед матчем Кубка конфедераций с командой Чили.

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© РИА "Новости"

Сборная Германии тренировалась на «Казань Арене», где в четверг пройдет встреча группового этапа турнира с чилийцами.

После первого тура сборные Германии и Чили лидируют в группе B с тремя очками.
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