Сборная России проигрывает Португалии после первого тайма

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Отметим, что этот матч стал сотым для вратаря Игоря Акинфеева в составе сборной России.

На восьмой минуте встречи португальские футболисты вышли вперед, счет в матче великолепным ударом головой открыл Криштиану Роналду. На 25-й минуте португальцы получили право на опасный штрафной с достаточно близкой дистанции, но мяч после удара Роналду уверенно забрал Акинфеев.

На 41-й минуте первый по-настоящему опасный момент организовала сборная России: Федор Смолов после передачи Александра Головина бил по воротам с десяти метров, но мяч пошел мимо цели.

Текстовая онлайн-трансляция матча

Напомним, что в своем первом матче на турнире российские футболисты обыграли Новую Зеландию, 2:0. В заключительном матче групповой стадии подопечные Станислава Черчесова сыграют со сборной Мексики.