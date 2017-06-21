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Кубок конфедераций по футболу 2017
тв
Группа A
17.06 завершен Россия 2
Новая Зеландия 0
тв
Группа A
18.06 завершен Португалия 2
Мексика 2
тв
Группа B
18.06 завершен Камерун 0
Чили 2
тв
Группа B
19.06 завершен Австралия 2
Германия 3
тв
Группа A
18:00 2-й тайм Россия 0
Португалия 1
тв
Группа A
21:00 не начался Мексика
Новая Зеландия
тв
Группа B
22.06 не начался Камерун
Австралия
тв
Группа B
22.06 не начался Германия
Чили
тв
Группа A
24.06 не начался Мексика
Россия
тв
Группа A
24.06 не начался Новая Зеландия
Португалия
тв
Группа B
25.06 не начался Германия
Камерун
тв
Группа B
25.06 не начался Чили
Австралия
1/2 финала
28.06 не начался 1A
2B
1/2 финала
29.06 не начался 1B
2A
Матч за 3-е место
2.07 не начался L 1A/2B
L 1B/2A
Финал
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30148264/
21 июня 2017, 18:47

Сборная России проигрывает Португалии после первого тайма

В матче группового этапа Кубка конфедераций сборная России встречается с командой Португалии.

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© РИА "Новости"

Отметим, что этот матч стал сотым для вратаря Игоря Акинфеева в составе сборной России.

На восьмой минуте встречи португальские футболисты вышли вперед, счет в матче великолепным ударом головой открыл Криштиану Роналду. На 25-й минуте португальцы получили право на опасный штрафной с достаточно близкой дистанции, но мяч после удара Роналду уверенно забрал Акинфеев.

На 41-й минуте первый по-настоящему опасный момент организовала сборная России: Федор Смолов после передачи Александра Головина бил по воротам с десяти метров, но мяч пошел мимо цели.

Текстовая онлайн-трансляция матча

Напомним, что в своем первом матче на турнире российские футболисты обыграли Новую Зеландию, 2:0. В заключительном матче групповой стадии подопечные Станислава Черчесова сыграют со сборной Мексики.
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