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https://sport.mail.ru/football2017/news/30147856/
21 июня 2017, 18:13 | ТАСС

Матч с португальцами стал 100-м для Акинфеева за сборную России

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Матч группы А Кубка конфедераций по футболу против команды Португалии, который стартовал в Москве на стадионе «Спартак», стал для вратаря столичного ЦСКА Игоря Акинфеева 100-м за сборную России.

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Голкипер стал пятым игроком, которому удалось провести 100 и более матчей за национальную сборную. Ранее данной отметки смогли достичь партнер Акинфеева по ЦСКА защитник Сергей Игнашевич (120), бывший защитник московского «Спартака» Виктор Онопко (113), обладатель приза лучшему футболисту года — 1975 («Золотой мяч») Олег Блохин (112) и еще один защитник ЦСКА Василий Березуцкий (101). При этом он стал самым молодым игроком, который достиг этой отметки в сборной (31 год и 74 дня).

В список 100 матчей Акинфеева за сборную вошел товарищеский матч с командой Литвы (29 мая 2012 года; 0:0), который не был включен в реестр Международной федерации футбола (ФИФА).

Акинфеев выступает за сборную с 2004 года. Он является шестикратным чемпионом России в составе ЦСКА, шестикратным победителем Кубка страны, а также обладателем Кубка УЕФА сезона-2004/05.

Игорь Акинфеев является самым молодым вратарем, дебютировавшим в составе сборной (18 лет и 20 дней), в которой также стал рекордсменом по количеству игр среди голкиперов, по количеству «сухих» матчей (47), по продолжительности «сухой» серии (761 минута). Акинфеев является рекордсменом чемпионатов страны по количеству игр за одну команду (521).
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