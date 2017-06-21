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Кубок конфедераций по футболу 2017
тв
Группа A
17.06 завершен Россия 2
Новая Зеландия 0
тв
Группа A
18.06 завершен Португалия 2
Мексика 2
тв
Группа B
18.06 завершен Камерун 0
Чили 2
тв
Группа B
19.06 завершен Австралия 2
Германия 3
тв
Группа A
18:00 1-й тайм Россия 0
Португалия 0
тв
Группа A
21:00 не начался Мексика
Новая Зеландия
тв
Группа B
22.06 не начался Камерун
Австралия
тв
Группа B
22.06 не начался Германия
Чили
тв
Группа A
24.06 не начался Мексика
Россия
тв
Группа A
24.06 не начался Новая Зеландия
Португалия
тв
Группа B
25.06 не начался Германия
Камерун
тв
Группа B
25.06 не начался Чили
Австралия
1/2 финала
28.06 не начался 1A
2B
1/2 финала
29.06 не начался 1B
2A
Матч за 3-е место
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30147471/
21 июня 2017, 17:52 | Чемпионат.com

За день до матча Германия — Чили в Казани более 600 болельщиков из Чили

22 июня на Кубка конфедераций-2017 состоятся два матча.

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© РИА "Новости"

Первый, между сборными командами Камеруна и Австралии, пройдёт на стадионе «Санкт-Петербург Арена». Во втором на стадионе «Казань Арена» сыграют сборные Германии и Чили.

За день до встречи в столице Татарстана уже более 600 болельщиков из Чили. Ожидается, что доля болельщиков из этой страны на матче составит около 14%. Такие данные приводит компания oneFactor, специализирующаяся на геоаналитических сервисах, — специально для «Чемпионата» она производит мониторинг матчей Кубка конфедераций.

Рейтинг стран — участниц Кубка конфедераций по числу болельщиков в Казани выглядит следующим образом: 1. Германия; 2. Чили; 3. Мексика; 4. Португалия; 5. Австралия; 6. Новая Зеландия; 7. Камерун.

На матче между Камеруном и Австралией доля болельщиков из Камеруна от общего числа болельщиков из двух стран составит примерно 7%.

Рейтинг стран — участниц Кубка конфедераций по числу болельщиков в Санкт-Петербурге выглядит следующим образом: 1. Германия; 2. Чили; 3. Австралия; 4. Мексика; 5. Португалия; 6. Новая Зеландия; 7. Камерун.
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