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Первый, между сборными командами Камеруна и Австралии, пройдёт на стадионе «Санкт-Петербург Арена». Во втором на стадионе «Казань Арена» сыграют сборные Германии и Чили.

За день до встречи в столице Татарстана уже более 600 болельщиков из Чили. Ожидается, что доля болельщиков из этой страны на матче составит около 14%. Такие данные приводит компания oneFactor, специализирующаяся на геоаналитических сервисах, — специально для «Чемпионата» она производит мониторинг матчей Кубка конфедераций.

Рейтинг стран — участниц Кубка конфедераций по числу болельщиков в Казани выглядит следующим образом: 1. Германия; 2. Чили; 3. Мексика; 4. Португалия; 5. Австралия; 6. Новая Зеландия; 7. Камерун.

На матче между Камеруном и Австралией доля болельщиков из Камеруна от общего числа болельщиков из двух стран составит примерно 7%.