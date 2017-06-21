Футбол в России — это похороны. Германия о Кубке конфедераций
Немецкие журналисты, объявлявшие бойкот Кубку конфедераций, передумали, приехали и пишут язвительные заметки.
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Видимо, что-то случилось...
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В апреле прогремела новость — немецкая газета Bild объявляет бойкот российскому Кубку конфедераций
С тех пор прошло два месяца. Журналисты Bild
«Советский спорт» перевел последнюю статью из целого раздела на сайте газеты, посвященного Кубку конфедераций.
Ленивые фанаты вместо праздничного настроения
Арена «Сочи» (47 659 мест) была лишь немногим более чем на половину заполнена, когда Германия впервые вышла на поле в рамках Кубка конфедераций: официально присутствовали 28 605 зрителей.
В первые 20 минут игры болельщиков было и того меньше. Волонтеры вскоре устремились на стадион — они, видимо, должны были заполнить пустые места.
На трибунах зияли дыры, особенно в тех секторах, которые предназначались для немецких фанатов. Не удивительно: ФИФА получила всего 170 заказов на билеты из Германии.
Репортер национальной сборной Тимм Детеринг работал в этот день для Bild на стадионе.
Детеринг: «Даже на подходе к стадиону не чувствовалось, что в стране проходит важный турнир, что скоро начнется игра. За двадцать минут мимо прошли только два фаната в футболках сборной Германии. Группы, которые перед игрой собирались вместе? Таких не было».
Причины небольшого количества немецких фанатов очевидны:
— Сложный путь. Чтобы приехать в Россию необходимо получить визу.
— Путь в Россию долог — билеты на самолет и отели стоят недешево.
— Разумное расходование денег: дорогие цены на билеты при отсутствии звезд за исключением Роналду — многие, вероятно, решили сэкономить перед чемпионатом мира 2018 года.
На стадионе отсутствие болельщиков чувствовалось!
Детеринг: «На большинстве игр настроение создается еще в тот момент, когда футболисты из подтрибунного помещения выбегают на поле. В Сочи в этот момент было так тихо, что я даже спросил у своего коллеги, не объявляли ли траурную минуту молчания?».
Автор одного из забитых мячей, Леон Горецка, делится схожими чувствами:
«Было впечатление, что это — похороны. Я даже сказал Юле (Юлиану Дракслеру), что он должен сделать
Детеринг: «Во время игры на арене было так тихо, что можно было расслышать, что тебе кричали с противоположной трибуны. Несмотря на то, что мы сидели высоко на трибуне для прессы, мы могли слышать, что футболисты кричат друг другу. Будто на тренировке».
Так, видимо, и будет продолжаться. Если верить цифрам, которые предоставили в России, за несколько дней до старта Кубка конфедераций в продаже оставалось порядка трети из 695 тысяч доступных для продажи билетов.
Ленивые продажи билетов еще до старта так называемого
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