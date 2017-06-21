Мутко: Около 400 тысяч билетов было продано на матчи Кубка конфедераций

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«На сегодня продано более 400 тысяч билетов. ФИФА удовлетворена посещаемостью матчей. В Санкт-Петербурге на матче первого круга было 50 тысяч зрителей, в Казани — 34 тысячи, в Москве — 33, в Сочи — 28. В этом плане у нас все идет нормально. Но мы надеемся, что у людей появится еще больше желания приобретать билеты на игры», — сказал Мутко.

«Этот турнир не полностью раскручен, недооценен», — добавил вице-премьер РФ.

По словам Мутко, существуют специальная билетная программа для малоимущих. «Это билеты, которые оргкомитет и страна-организатор могли бы распространить для различных социальных групп, малоимущих и социально незащищенных слоев общества. На самый большой стадион [в Санкт-Петербурге] это было не больше пяти тысяч билетов. Билеты были выпущены, и программа сразу была закрыта», — отметил он.