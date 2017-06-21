Мутко: Около 400 тысяч билетов было продано на матчи Кубка конфедераций
МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Около 400 тысяч билетов было реализовано на данный момент на матчи Кубка конфедераций по футболу 2017 года. Об этом на
пресс-конференции сообщил вице-премьер РФ, председатель оргкомитета «Россия-2018» Виталий Мутко.
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Видимо, что-то случилось...
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«На сегодня продано более 400 тысяч билетов. ФИФА удовлетворена посещаемостью матчей. В
«Этот турнир не полностью раскручен, недооценен», — добавил
По словам Мутко, существуют специальная билетная программа для малоимущих. «Это билеты, которые оргкомитет и
Матчи Кубка конфедераций проходят в Москве,
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