Еду, косметику и селфи-палки запретили проносить на матчи Кубка конфедераций

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Перечень опубликовала пресс-служба оргкомитета «Россия-2018» в преддверии второго тура группового этапа турнира.

В частности, на стадион теперь нельзя проносить духи и пудреницы, термосы, фляги, продукты и напитки, а также жидкости в емкостях более 100 мл. Также, как сообщает RT, в список запрещенных предметов попали велосипеды, роликовые коньки, самокаты, скейты. Также не допускается пронос штативов, вувузел, зонтов, размер которых в сложенном виде превышает 25 см. Кроме того, в списке остались и запрещенные раннее стеклянные бутылки, контейнеры и пиротехника.

Ранее сообщалось, что ФИФА не имеет серьёзных нареканий к организации матчей первого тура Кубка конфедераций. В среду, 21 июня, сборная России сыграет со сборной Португалии на стадионе «Спартак».