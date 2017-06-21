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Кубок конфедераций по футболу 2017
До матча Россия - Португалия
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа A
17.06 завершен Россия 2
Новая Зеландия 0
тв
Группа A
18.06 завершен Португалия 2
Мексика 2
тв
Группа B
18.06 завершен Камерун 0
Чили 2
тв
Группа B
19.06 завершен Австралия 2
Германия 3
тв
Группа A
18:00 не начался Россия
Португалия
тв
Группа A
21:00 не начался Мексика
Новая Зеландия
тв
Группа B
22.06 не начался Камерун
Австралия
тв
Группа B
22.06 не начался Германия
Чили
тв
Группа A
24.06 не начался Мексика
Россия
тв
Группа A
24.06 не начался Новая Зеландия
Португалия
тв
Группа B
25.06 не начался Германия
Камерун
тв
Группа B
25.06 не начался Чили
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30144946/
21 июня 2017, 15:43 | Известия

Еду, косметику и селфи-палки запретили проносить на матчи Кубка конфедераций

Еда, косметика и селфи-палки попали в список вещей, запрещенных к проносу на стадионы, где проходят матчи Кубка конфедераций 2017.

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© РИА "Новости"

Перечень опубликовала пресс-служба оргкомитета «Россия-2018» в преддверии второго тура группового этапа турнира.

В частности, на стадион теперь нельзя проносить духи и пудреницы, термосы, фляги, продукты и напитки, а также жидкости в емкостях более 100 мл. Также, как сообщает RT, в список запрещенных предметов попали велосипеды, роликовые коньки, самокаты, скейты. Также не допускается пронос штативов, вувузел, зонтов, размер которых в сложенном виде превышает 25 см. Кроме того, в списке остались и запрещенные раннее стеклянные бутылки, контейнеры и пиротехника.

Ранее сообщалось, что ФИФА не имеет серьёзных нареканий к организации матчей первого тура Кубка конфедераций. В среду, 21 июня, сборная России сыграет со сборной Португалии на стадионе «Спартак».
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