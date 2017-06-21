Саброза: Турнирная ситуация обязывает португальцев побеждать российских футболистов

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Встреча сборных команд России и Португалии в рамках второго тура группового этапа Кубка конфедераций пройдет в среду в Москве. После первого тура россияне лидируют в группе А, имея в активе три очка за победу над новозеландцами (2:0). Португальцы делят второе-третье места с командой Мексики, с которой они сыграли вничью (2:2).

«Это очень важная игра для португальцев, — сказал Саброза журналистам. — После ничьей с мексиканцами сегодня мы уже точно должны побеждать. Но сборная России очень хорошо готова к этому турниру, у них игроки хорошего качества и мастерства, будет отличный спектакль. Хочу отметить, что у нас хорошие отношения с Россией, у меня есть знакомые игроки из этой страны, тот же (Алан) Дзагоев. Хочу отметить, что русские сильны не индивидуальными качествами, а командной игрой».

Саброза отметил, что сборная Португалии остается фаворитом турнира. «Да, так было до начала турнира, все-таки Португалия — чемпион Европы. Но все команды здесь сильны. Возможно, что до начала турнира русские не очень верили в свою сборную, но после первого тура все изменилось. Но Португалия все же остается фаворитом», — подчеркнул бывший футболист.

Перед стартом турнира стало известно, что прокуратура Испании возбудила дело в отношении форварда португальцев Криштиану Роналду по обвинению в неуплате налогов на сумму 14,7 миллиона евро. «Что касается ситуации вокруг Криштиану Роналду, то эти проблемы делают его еще сильнее и лучше. Такие проблемы могут влиять за несколько дней до игры, но со стартовым свистком он концентрируется только на матче», — считает Саброза.