«Подарите мне компакт-диск с русским рэпом». О чем говорили камерунцы

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Уго БРОС: «НАВСЕГДА ЗАПОМНИЛ ЭРМИТАЖ»

Главного тренера сборной Камеруна на пресс-конференции переместили в прошлое:

— В 1980-х вы играли в Санкт-Петербурге с «Зенитом». Что вы помните о том матче и о городе в то время? — вопрос Бросу.

— Очень много времени прошло. Тогда я играл за «Брюгге» здесь же (на стадионе имени Кирова — Прим. «СЭ»), но сейчас арена не имеет ничего общего с той. Сперва мы проиграли, но в Брюгге победили и прошли дальше. Помню, тогда мне посоветовали сходить в Эрмитаж, и я навсегда это запомнил. Хотя я не очень большой специалист в живописи, но музей меня поразил. С тех пор город стал еще более привлекательным.

— Что вы знаете о сборной Австралии?

— Я видел несколько матчей. Виден большой энтузиазм, у команды есть боевой дух. Против нее будет непросто, у нее не такой стиль игры, как у Чили. Австралийцы играют в английской манере, более прямолинейно. Наш футбол отличается — мы стараемся действовать в комбинационном стиле.

— Что вы измените, по сравнению с игрой против Чили?

— В первые 20 минут мы играли не очень хорошо, и я хочу, чтобы наша команда со стартового свистка начала действовать в полную силу. Мы проиграли, Австралия проиграла, но перед нами стоит цель победить в двух оставшихся матчах.

— Что вы скажете о стадионе «Санкт-Петербург»?

— На первый взгляд, мне все нравится: стадион очень красивый. На газоне я не был, но слышал позитивные отзывы. В частности, сборная России была довольна.

— Во вторник команда опоздала на тренировку. В среду — на пресс-конференцию. Почему?

— Я рад, что вы задали этот вопрос. Это не наша вина. Я уже два раза поволновался: в Москве мы опоздали на матч из-за пробок, а во вторник в Петербурге автобус поздно пришел в гостиницу, а потом мы опять застряли в пробке и приехали на тренировку на 45 минут позже. Из-за этого поздно вернулись и начали ужинать в 10. Думаю, организаторам стоит более внимательно изучить вопрос перемещения команд.

— Сейчас в Петербурге десять градусов тепла. Для вас это холодно?

— Многим сложно играть в жарком климате, но мы в привилегированной позиции по отношению к другим. Если через год мы попадаем в Россию на чемпионат мира, то нам лучше было бы готовиться к играм в Сочи, где жарче, чем в Москве.

Себастьен СИАНИ: «ЛОМБЕРТС БУДЕТ ПОЛЕЗЕН «ОСТЕНДЕ»

Полузащитник сборной Камеруна играет за клуб, в который недавно перешел защитник «Зенита» Николас Ломбертс. Разумеется, петербургские журналисты не могли не спросить Сиани о нем.

— Я познакомился с Ломбертсом когда, приехал в Бельгию, — начал камерунец. — Он тогда еще играл в «Генте». Это хороший защитник, он прошел большой путь за десять лет, что играл в Петербурге. Думаю, он будет полезен нашей комнаде. Это очень хороший трансфер. Надеюсь, он сможет поделиться опытом с нашим клубом.

— Вы уступили в стартовом матче. Чувствуете ли вы давление?

— Не чувствую. Ситуация непредсказуемая: нередко темные лошадки побеждают в турнирах. Мы изучали сборную Австралии — это высокие игроки в хорошей физической форме, для нас это очень важный матч.

— На матч с Чили в Москве вы вышли с магнитофоном, пели, танцевали. Это ваша традиция?

— В нашей культуре мы любим создавать позитивную атмосферу. Музыка — большой источник мотивации для нас.

— Вы слышали русский рэп?

— С тех пор как я приехал сюда, даже телевизор не включал. Может, вы подарите компакт-диск для меня? Я бы послушал, мне было бы приятно.

Матч Камерун — Австралия пройдет в четверг, 22 июня, в Санкт-Петербурге и начнется в 18.00 по московскому времени.