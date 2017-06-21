«Подарите мне компакт-диск с русским рэпом». О чем говорили камерунцы
Представители сборной Камеруна накануне матча 2-го тура группового турнира Кубка конфедераций против Австралии говорили не только о футболе.
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Уго БРОС: «НАВСЕГДА ЗАПОМНИЛ ЭРМИТАЖ»
Главного тренера сборной Камеруна на
— В 1980-х вы играли в
— Очень много времени прошло. Тогда я играл за «Брюгге» здесь же (на стадионе имени Кирова — Прим. «СЭ»), но сейчас арена не имеет ничего общего с той. Сперва мы проиграли, но в Брюгге победили и прошли дальше. Помню, тогда мне посоветовали сходить в Эрмитаж, и я навсегда это запомнил. Хотя я не очень большой специалист в живописи, но музей меня поразил. С тех пор город стал еще более привлекательным.
— Что вы знаете о сборной Австралии?
— Я видел несколько матчей. Виден большой энтузиазм, у команды есть боевой дух. Против нее будет непросто, у нее не такой стиль игры, как у Чили. Австралийцы играют в английской манере, более прямолинейно. Наш футбол отличается — мы стараемся действовать в комбинационном стиле.
— Что вы измените, по сравнению с игрой против Чили?
— В первые 20 минут мы играли не очень хорошо, и я хочу, чтобы наша команда со стартового свистка начала действовать в полную силу. Мы проиграли, Австралия проиграла, но перед нами стоит цель победить в двух оставшихся матчах.
— Что вы скажете о стадионе «Санкт-Петербург»?
— На первый взгляд, мне все нравится: стадион очень красивый. На газоне я не был, но слышал позитивные отзывы. В частности, сборная России была довольна.
— Во вторник команда опоздала на тренировку. В среду — на
— Я рад, что вы задали этот вопрос. Это не наша вина. Я уже два раза поволновался: в Москве мы опоздали на матч
— Сейчас в Петербурге десять градусов тепла. Для вас это холодно?
— Многим сложно играть в жарком климате, но мы в привилегированной позиции по отношению к другим. Если через год мы попадаем в Россию на чемпионат мира, то нам лучше было бы готовиться к играм в Сочи, где жарче, чем в Москве.
Себастьен СИАНИ: «ЛОМБЕРТС БУДЕТ ПОЛЕЗЕН «ОСТЕНДЕ»
Полузащитник сборной Камеруна играет за клуб, в который недавно перешел защитник «Зенита» Николас Ломбертс. Разумеется, петербургские журналисты не могли не спросить Сиани о нем.
— Я познакомился с Ломбертсом когда, приехал в Бельгию, — начал камерунец. — Он тогда еще играл в «Генте». Это хороший защитник, он прошел большой путь за десять лет, что играл в Петербурге. Думаю, он будет полезен нашей комнаде. Это очень хороший трансфер. Надеюсь, он сможет поделиться опытом с нашим клубом.
— Вы уступили в стартовом матче. Чувствуете ли вы давление?
— Не чувствую. Ситуация непредсказуемая: нередко темные лошадки побеждают в турнирах. Мы изучали сборную Австралии — это высокие игроки в хорошей физической форме, для нас это очень важный матч.
— На матч с Чили в Москве вы вышли с магнитофоном, пели, танцевали. Это ваша традиция?
— В нашей культуре мы любим создавать позитивную атмосферу. Музыка — большой источник мотивации для нас.
— Вы слышали русский рэп?
— С тех пор как я приехал сюда, даже телевизор не включал. Может, вы подарите
Матч Камерун — Австралия пройдет в четверг, 22 июня, в
Гоша ЧЕРНОВ
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