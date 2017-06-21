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https://sport.mail.ru/football2017/news/30142637/
21 июня 2017, 13:03 | Чемпионат.com

Броос: Посмотрим, как сложится матч с Австралией, но Камеруну нужны две победы

Главный тренер сборной Камеруна Уго Броос поделился ожиданиям от матча Кубка конфедераций с Австралией.

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© РИА "Новости"

Встреча состоится 22 июня в Санкт-Петербурге. Начало — 18:00 мск.

«Сборная Австралия — сложная команда, с сильным боевым духом. Она играет в другом стиле, чем Чили. Мы должны победить, чтобы иметь шансы на выход из группы. Иначе турнир для нас закончится.

Где хотим готовиться к ЧМ-2018? Иногда сложно играть в жаркую погоду, но нам проще, чем другим в этом смысле. Если мы попадем в Россию в следующем году, то мы бы предпочли готовиться в Сочи, а не в Москве.

Мы пропустили много голов в последнее время, но с Чили, считаю, играли очень хорошо, если не считать первые 25 минут. Второй пропущенный гол я не беру, так как мы рисковали, чтобы отыграться. Посмотрим, как сложится матч с Австралией, но нам нужны две победы.

Надеюсь, завтра начнем игру лучше. Мы должны доминировать на поле с первой секунды игры. Тактические схемы Австралии и Камеруна отличаются. Австралийцы стараются играть в английском стиле. Они будут бороться и 95 минут, если потребуется. Наш соперник стремится как можно быстрее доставлять мяч вперед, не увлекаясь комбинациями. А сборная Камеруна больше комбинирует. Если мы покажем хороший футбол, то я не буду разочарован даже не попаданием в полуфинал.

Мы впервые вышли на поле стадиона «Санкт-Петербург». На первый взгляд, мне все нравится. Стадион очень красивый. Насколько понимаю, россияне очень довольны им.

Я играл здесь в 1987 году против «Зенита». Помню ту игру и тот стадион. Он был маленьким, и конечно ничего общего с нынешним не имеет. Еще тогда я посетил «Эрмитаж», навсегда запомнил тот музей, хотя я не специалист в картинах. Петербург и тогда был красивым, а сейчас стал еще красивее.

Почему опоздали на пресс-конференцию? И в Москве, и в Санкт-Петербурге мы попадали в пробки. Из-за них я очень понервничал. Вы приезжаете в гостиницу и ужинаете в 10 вечера. Думаю, организаторы должны пересмотреть систему доставки команд на тренировки, матчи и после матчей в гостиницу. Особенно к ЧМ-2018, — передаёт слова Брооса корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.
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