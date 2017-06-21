Россия идет на Роналду

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Россия — Португалия («Открытие Арена», 18.00 мск)

Матч с Португалией имеет, возможно, решающее значение для перспектив сборной России и вообще для борьбы за выход в плей-офф группы А.

По умолчанию понятно, что Новая Зеландия — главный и безоговорочный аутсайдер квартета. Российские футболисты уже выполнили обязательную программу, взяв уверенные три очка в противостоянии с чемпионами Океании (2:0). Теперь это предстоит сделать сначала мексиканцам, а затем и португальцам.

Основная же борьба за выход в полуфинал предваряющего чемпионат мира 2018 года турнира должна идти в очных противостояниях между фаворитами группы.

В этом смысле ничья в игре Мексики и Португалии (2:2) в первом туре вряд ли сработала в пользу команды Станислава Черчесова, если говорить о просто выходе в полуфинал. Зато, если рассчитывать на первое место в группе, то такой исход сражения конкурентов россиянам только на руку.

Правда, разница между первым и вторым местом в подгруппе в достаточной степени эфемерна и больше относится к тому, на каком стадионе проводить полуфинал. Ну серьезно, неужели с точки зрения силы оппонента есть большая разница между матчем с Германией и Чили на стадии плей-офф?

Так что бой между Россией и Португалией обещает быть очень серьезным. В случае собственной победы португальцы почти наверняка забронируют за собой место в полуфинале.

Россию же, на данный момент единолично группу возглавляющую, виктория выводит в плей-офф гарантированно.

При это вряд ли Станислав Черчесов и его подопечные откажутся и от возможности заключить с португальцами мирный договор, сохранив перевес над ними в таблице.

Даже поражение не будет для России губительным, но тогда в последнем туре нашей сборной, по всей видимости, нужно будет во что бы то ни стало обыгрывать нацеливающуюся на золото турнира Мексику.

Матч с Португалией будет примечателен в первую очередь для капитана национальной команды. Голкипер сборной России Игорь Акинфеев проведет свой сотый матч за сборную, войдя в круг избранных футболистов, преодолевших такой же рубеж.

К поединку с чемпионами Европы вратарь ЦСКА подходит в хорошем настроении, ведь в противостоянии с Новой Зеландии он впервые с 2008 года отыграл на ноль на крупном международном турнире.

Повторить это достижение против португальцев будет куда сложнее, ведь в их составе есть Криштиану Роналду, Рикарду Куарежма, новичок «Милана» Андре Силва и другие яркие футболисты, чьи имена на слуху в мировом футболе.

Действующий обладатель «Золотого мяча» ушел без гола с поля в противостоянии с мексиканцами, а такие вещи Роналду не по душе и в поединке с хозяевами Кубка конфедераций он будет из кожи вон лезть, чтобы отличиться.

Возможно, от футбола капитана португальцев будут несколько отвлекать преследование налоговыми органами Испании, из-за иска которых игроку грозят 15-миллионный штраф и даже два года лишения свободы, а также мысли об уходе из мадридского «Реала», по словам инсайдеров, навязчиво поселившиеся в голове Криштиану.

Правда, рассчитывать на то, что лидер соперников будет не похож на себя, особенно не стоит. Роналду — образцовый профессионал, находящийся в отменной форме, он мечтает положить в свою коллекцию трофей Кубка конфедераций, а партнеры по команде его в этом поддерживают.

Именно в сдерживании атакующей мощи португальцев будет состоять основная задача российской сборной. Наверняка Черчесов снова выставит излюбленную тактику с тремя центральными защитниками и тремя хавбеками в центре поля, которые будут в основном ориентированы на разрушение.

Фактически, тактика России будет наверняка намекать на игру на устраивающую ничью. Другое дело, что если подопечные Черчесова действительно будут играть без стремительных переходов из обороны в атаку и агрессии на чужой половине поля, кончится все плохо.

Многое будет зависеть от того, насколько удачно центральные защитники будут выполнять пропагандируемые наставником длинные передачи, на форвардов, и насколько те удачно будут за них цепляться в единоборствах с Пепе и другими защитниками Португалии.

Многое будет зависеть и от того, кому удастся отличиться в матче первым — в таких случаях гол имеет важное значение на происходящее на поле.

Если у португальцев основное внимание сосредоточено на Роналду, то в сборной России выделяется, само собой, Федор Смолов.

Отличившийся в игре с Новой Зеландией форвард полностью сконцентрирован на выступлении в составе сборной России и даже отложил до конца Кубка конфедераций решение вопроса с переходом то ли в зарубежный клуб, то ли в московский «Спартак».

А вот его партнеров по национальной команде Дмитрия Полоза и Александра Ерохина, игравших в последнее время за «Ростов», активно сватают в питерский «Зенит». Остается надеяться, что на их игре эта информация не отразится негативно — в матче против Португалии для положительного результата каждому игроку сборной России нужно показать свой максимум.

Матчи этих сборных в последнее время не получались результативными. Знаменитые 1:7 в Португалии остались в прошлом. В отборе к чемпионату мира-2014 соперники обменялись минимальными победами (1:0), и Россия пробилась в Бразилию с первого места, а Криштиану Роналду и Ко — через стыки.

Футбол Кубок Конфедераций 2017 Группа A, 21.06.2017, 18:00 -:- Россия Португалия

После этого был еще товарищеский матч 14 ноября 2015 года, когда все решил гол Романа Широкова с передачи Артема Дзюбы на 89-й минуте. С тех пор, конечно, составы команд и их игра слишком изменились, чтобы всерьез принимать те результаты в расчет сейчас.

Прогноз «Газеты.Ru»: ничья — 1:1.

Дома вроде как помогают стены, а потому, почему бы Денису Глушакову не отличиться в игре с португальцами? Ну или тот же Смолов вполне может примериться к «Открытие Арене» как к будущему домашнему для себя клубному стадиону.

Мексика — Новая Зеландия («Фишт», 21.00 мск)

Чего-то экстраординарного от противостояния Мексики и Новой Зеландии ждать не приходится. Новозеландские СМИ писали после игрой с Россией, что считали этот матч наиболее реальной возможностью для победы, а команда всю игру провела у своих ворот.

Зато, если чемпион Океании выиграет у Мексики, это может стать самой громкой сенсацией всего Кубка конфедераций.

Впрочем, предыдущие четыре встречи этих команд неизменно заканчивались в пользу «ацтеков». В 2011 Мексика выиграла с крупным счетом товарищескую встречу (3:0), в 2014 году в стыках за попадание на мундиаль «ацтеки» снова уничтожили океанцев (5:1, 4:2), а 9 октября 2016 года выиграли в еще одной контрольной встрече (2:1).

Главные новости, касающиеся этого матча, в основном пока что не совсем футбольные. Например, ФИФА предупредила мексиканскую федерацию за гомофобские скандирования болельщиков в матче против Португалии.

В отборочном цикле к ЧМ-2018 Мексика уже была оштрафована за это Международной футбольной федерацией.

Футбол Кубок Конфедераций 2017 Группа A, 21.06.2017, 21:00 -:- Мексика Новая Зеландия

Также стало известно, что на невыкупленных местах на «Фишт» в матче Мексика — Новая Зеландия разместятся школьники, которые получат проход на трибуны бесплатно. Таким образом организаторы рассчитывают на аншлаг.

Прогноз «Газеты.Ru»: победа Мескики — 3:0.