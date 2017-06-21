Россия идет на Роналду
Второй тур Кубка конфедераций стартует матчами группы А. Сборная России на спартаковском стадионе в Москве примет команду Португалии во главе с Криштиану Роналду, а на сочинском «Фиште» померяются силами Мексика и Новая Зеландия.
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Россия — Португалия («Открытие Арена», 18.00 мск)
Матч с Португалией имеет, возможно, решающее значение для перспектив сборной России и вообще для борьбы за выход в
По умолчанию понятно, что Новая Зеландия — главный и безоговорочный аутсайдер квартета. Российские футболисты уже выполнили обязательную программу, взяв уверенные три очка в противостоянии с чемпионами Океании (2:0). Теперь это предстоит сделать сначала мексиканцам, а затем и португальцам.
Основная же борьба за выход в полуфинал предваряющего чемпионат мира 2018 года турнира должна идти в очных противостояниях между фаворитами группы.
В этом смысле ничья в игре Мексики и Португалии (2:2) в первом туре вряд ли сработала в пользу команды Станислава Черчесова, если говорить о просто выходе в полуфинал. Зато, если рассчитывать на первое место в группе, то такой исход сражения конкурентов россиянам только на руку.
Правда, разница между первым и вторым местом в подгруппе в достаточной степени эфемерна и больше относится к тому, на каком стадионе проводить полуфинал. Ну серьезно, неужели с точки зрения силы оппонента есть большая разница между матчем с Германией и Чили на стадии
Так что бой между Россией и Португалией обещает быть очень серьезным. В случае собственной победы португальцы почти наверняка забронируют за собой место в полуфинале.
Россию же, на данный момент единолично группу возглавляющую, виктория выводит в
При это вряд ли Станислав Черчесов и его подопечные откажутся и от возможности заключить с португальцами мирный договор, сохранив перевес над ними в таблице.
Даже поражение не будет для России губительным, но тогда в последнем туре нашей сборной, по всей видимости, нужно будет во что бы то ни стало обыгрывать нацеливающуюся на золото турнира Мексику.
Матч с Португалией будет примечателен в первую очередь для капитана национальной команды. Голкипер сборной России Игорь Акинфеев проведет свой сотый матч за сборную, войдя в круг избранных футболистов, преодолевших такой же рубеж.
К поединку с чемпионами Европы вратарь ЦСКА подходит в хорошем настроении, ведь в противостоянии с Новой Зеландии он впервые с 2008 года отыграл на ноль на крупном международном турнире.
Повторить это достижение против португальцев будет куда сложнее, ведь в их составе есть Криштиану Роналду, Рикарду Куарежма, новичок «Милана» Андре Силва и другие яркие футболисты, чьи имена на слуху в мировом футболе.
Действующий обладатель «Золотого мяча» ушел без гола с поля в противостоянии с мексиканцами, а такие вещи Роналду не по душе и в поединке с хозяевами Кубка конфедераций он будет из кожи вон лезть, чтобы отличиться.
Возможно, от футбола капитана португальцев будут несколько отвлекать преследование налоговыми органами Испании,
Правда, рассчитывать на то, что лидер соперников будет не похож на себя, особенно не стоит. Роналду — образцовый профессионал, находящийся в отменной форме, он мечтает положить в свою коллекцию трофей Кубка конфедераций, а партнеры по команде его в этом поддерживают.
Именно в сдерживании атакующей мощи португальцев будет состоять основная задача российской сборной. Наверняка Черчесов снова выставит излюбленную тактику с тремя центральными защитниками и тремя хавбеками в центре поля, которые будут в основном ориентированы на разрушение.
Фактически, тактика России будет наверняка намекать на игру на устраивающую ничью. Другое дело, что если подопечные Черчесова действительно будут играть без стремительных переходов из обороны в атаку и агрессии на чужой половине поля, кончится все плохо.
Многое будет зависеть от того, насколько удачно центральные защитники будут выполнять пропагандируемые наставником длинные передачи, на форвардов, и насколько те удачно будут за них цепляться в единоборствах с Пепе и другими защитниками Португалии.
Многое будет зависеть и от того, кому удастся отличиться в матче первым — в таких случаях гол имеет важное значение на происходящее на поле.
Если у португальцев основное внимание сосредоточено на Роналду, то в сборной России выделяется, само собой, Федор Смолов.
Отличившийся в игре с Новой Зеландией форвард полностью сконцентрирован на выступлении в составе сборной России и даже отложил до конца Кубка конфедераций решение вопроса с переходом то ли в зарубежный клуб, то ли в московский «Спартак».
А вот его партнеров по национальной команде Дмитрия Полоза и Александра Ерохина, игравших в последнее время за «Ростов», активно сватают в питерский «Зенит». Остается надеяться, что на их игре эта информация не отразится негативно — в матче против Португалии для положительного результата каждому игроку сборной России нужно показать свой максимум.
Матчи этих сборных в последнее время не получались результативными. Знаменитые 1:7 в Португалии остались в прошлом. В отборе к чемпионату мира-2014 соперники обменялись минимальными победами (1:0), и Россия пробилась в Бразилию с первого места, а Криштиану Роналду и Ко — через стыки.
После этого был еще товарищеский матч 14 ноября 2015 года, когда все решил гол Романа Широкова с передачи Артема Дзюбы на 89-й минуте. С тех пор, конечно, составы команд и их игра слишком изменились, чтобы всерьез принимать те результаты в расчет сейчас.
Прогноз «Газеты.Ru»: ничья — 1:1.
Дома вроде как помогают стены, а потому, почему бы Денису Глушакову не отличиться в игре с португальцами? Ну или тот же Смолов вполне может примериться к «Открытие Арене» как к будущему домашнему для себя клубному стадиону.
Мексика — Новая Зеландия («Фишт», 21.00 мск)
Зато, если чемпион Океании выиграет у Мексики, это может стать самой громкой сенсацией всего Кубка конфедераций.
Впрочем, предыдущие четыре встречи этих команд неизменно заканчивались в пользу «ацтеков». В 2011 Мексика выиграла с крупным счетом товарищескую встречу (3:0), в 2014 году в стыках за попадание на мундиаль «ацтеки» снова уничтожили океанцев (5:1, 4:2), а 9 октября 2016 года выиграли в еще одной контрольной встрече (2:1).
Главные новости, касающиеся этого матча, в основном пока что не совсем футбольные. Например, ФИФА предупредила мексиканскую федерацию за гомофобские скандирования болельщиков в матче против Португалии.
В отборочном цикле к ЧМ-2018 Мексика уже была оштрафована за это Международной футбольной федерацией.
Также стало известно, что на невыкупленных местах на «Фишт» в матче Мексика — Новая Зеландия разместятся школьники, которые получат проход на трибуны бесплатно. Таким образом организаторы рассчитывают на аншлаг.
Прогноз «Газеты.Ru»: победа Мескики — 3:0.
Мексиканцы понимают, что не имеют права на осечку против аутсайдера группы, если рассчитывают играть в полуфинале, а они рассчитывают. Вряд ли новозеландцы смогут
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