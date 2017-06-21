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Кубок конфедераций по футболу 2017
До матча Россия - Португалия
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа A
17.06 завершен Россия 2
Новая Зеландия 0
тв
Группа A
18.06 завершен Португалия 2
Мексика 2
тв
Группа B
18.06 завершен Камерун 0
Чили 2
тв
Группа B
19.06 завершен Австралия 2
Германия 3
тв
Группа A
18:00 не начался Россия
Португалия
тв
Группа A
21:00 не начался Мексика
Новая Зеландия
тв
Группа B
22.06 не начался Камерун
Австралия
тв
Группа B
22.06 не начался Германия
Чили
тв
Группа A
24.06 не начался Мексика
Россия
тв
Группа A
24.06 не начался Новая Зеландия
Португалия
тв
Группа B
25.06 не начался Германия
Камерун
тв
Группа B
25.06 не начался Чили
Австралия
1/2 финала
28.06 не начался 1A
2B
1/2 финала
29.06 не начался 1B
2A
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2.07 не начался L 1A/2B
L 1B/2A
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30141271/
21 июня 2017, 10:56 | ТАСС

Левитин: Совет по спорту осенью планирует подвести итоги Кубка конфедераций

МОСКВА, 21 июня. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Совет при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта планирует осенью подвести итоги Кубка конфедераций и обсудить подготовку к чемпионату мира по футболу 2018 года. Об этом ТАСС заявил помощник президента РФ Игорь Левитин.

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«Первое заседание [в 2017 году] было посвящено развитию резерва, — сказал Левитин. — А по осеннему заседанию есть одно из предложений — рассмотреть подготовку к чемпионату мира по футболу на основании подведения итогов Кубка конфедераций. Очень важно посмотреть, как прошли эти соревнования, и где еще есть “узкие места”, которые необходимо исправить к чемпионату мира. Предварительно в плане стоит вопрос по чемпионату мира и подведение итогов Кубка конфедераций».

Кубок конфедераций проходит в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани с 17 июня по 2 июля. Чемпионат мира 2018 года пройдет на 12 стадионах в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.
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