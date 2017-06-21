Левитин: Совет по спорту осенью планирует подвести итоги Кубка конфедераций
МОСКВА, 21 июня. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Совет при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта планирует осенью подвести итоги Кубка конфедераций и обсудить подготовку к чемпионату мира по футболу 2018 года. Об этом ТАСС заявил помощник президента РФ Игорь Левитин.
«Первое заседание [в 2017 году] было посвящено развитию резерва, — сказал Левитин. — А по осеннему заседанию есть одно из предложений — рассмотреть подготовку к чемпионату мира по футболу на основании подведения итогов Кубка конфедераций. Очень важно посмотреть, как прошли эти соревнования, и где еще есть “узкие места”, которые необходимо исправить к чемпионату мира. Предварительно в плане стоит вопрос по чемпионату мира и подведение итогов Кубка конфедераций».
Кубок конфедераций проходит в Москве,
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