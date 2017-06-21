Россия против Португалии: от Euro-2004 до последнего гола Широкова

БЕЗ МОСТОВОГО И ПЛЕЙ-ОФФ.

16.06.2004. Euro-2004. Лиссабон. Португалия — Россия — 2:0 (Манише, 7. Руй Кошта, 89).

После стартового поражения от Испании матч с хозяевами, также оступившимися в противостоянии с греками, стал для нашей сборной досрочным финалом. Георгий Ярцев поменял сразу четверых игроков. Кого-то по игровым соображениям, как Булыкина на Кержакова, кого-то, как дисквалифицированного Шаронова, вынужденно. Мостовой же попал в опалу.

Увы, все сразу пошло не так. В одной из первых атак герой Кардиффа Евсеев не смог помешать укрывшему мяч корпусом Манише, и будущий полузащитник московского «Динамо» отправил мяч в ворота. А перед самым перерывом Россия осталась без основного вратаря. Пытаясь исправить просчет отдавшего неаккуратный пас Лоськова, Овчинников за пределами штрафной опередил соперника, но арбитр в как минимум неоднозначной ситуации зафиксировал игру рукой и предъявил голкиперу красную карточку. Пришлось ради выхода Малафеева досрочно менять Алдонина. На второй тайм на поле словно вышла другая команда. Преимущество португальцев сошло на нет, свежий Быстров едва не заработал пенальти, однако развязка получилась печальной. Руй Кошта расстрелял ворота с нескольких метров и оставил Россию за бортом плей-офф.

НОЧНОЙ ПОЗОР.

13.10.2004. ОЧМ-2006. Лиссабон. Португалия — Россия — 7:1 (Паулета, 24. Криштиану Роналду, 37, 68. Деку, 43. Симау Саброза, 81. Пети, 89, 90 — Аршавин 79).

Всего через четыре месяца Россия потерпела в португальской столице одно из самых кошмарных поражений в своей истории, а ее главный тренер покинул скамейку, не дожидаясь финального свистка. Небольшим оправданием может служить тот факт, что ужасный вечер начался с просчета арбитра. Он посчитал офсайд у Деку пассивным, хотя тот, пропустив мяч на находившегося перед воротами Паулету, явно дезориентировал Малафеева.

Да только один эпизод не может служить объяснением произошедшего потом, как и утверждения, что у португальцев, которые на старте отборочного цикла ухитрились сыграть вничью с Лихтенштейном, в ворота залетало все что можно. То же самое касается травмы Аленичева и нахождения на скамейке запасных лишь четверых полевых игроков. И даже великодушные слова наставника победителей Луиза Фелипе Сколари, заявившего, что «таких матчей просто не бывает», не перепишут историю сборной России, в которую навсегда вписаны цифры 1:7.

ОПТИМИСТИЧНЫЕ НУЛИ.

07.09.2005. ОЧМ-2006. Москва. Россия — Португалия — 0:0.

На ответный матч на переполненном «Локомотиве» Россия вышла уже под началом Юрия Семина, который начал работу в сборной с победы над Латвией, однако ничья с этим же соперником в Риге до предела усложнила сборной задачу попадания на мировой форум в Германию. Резво начав, наши не только постепенно сбросили обороты, но и остались в меньшинстве после удаления схлопотавшего две желтые карточки Смертина. Тем не менее тренерский штаб не стал перестраховываться и заделывать пробоину в опорной зоне ценой сокращения числа атакующих игроков. Даже в усеченном составе с точки зрения игры в обороне матч получился практически идеальным и вселил в болельщиков оптимизм. Тогда все еще верили, что через месяц Россия сумеет победить в Братиславе Словакию, но это уже совсем другая история.

Футбол Кубок Конфедераций 2017 Группа A, 21.06.2017, 18:00 -:- Россия Португалия

ВОСТОРГ ОТ СБОРНОЙ КАПЕЛЛО.

12.10.2012. ОЧМ-2014. Москва. Россия — Португалия — 1:0 (Кержаков, 6).

В это трудно поверить, но тогда футбольная Россия восхищалась Фабио Капелло, а строгая игра в обороне, позволившая нейтрализовать португальских звезд во главе с Криштиану Роналду, была признана эталонной и привела в восторг 72 тысячи зрителей, собравшихся в еще не закрытых на реконструкцию «Лужниках». Захватив инициативу, Россия забила быстрый гол. Начало комбинации положил Файзулин, а пас Широкова на Кержакова перевел в ранг статистов Пепе и Бруну Алвеша. Бомбардиру оставалось использовать выход один на один. После этого сборная по-капелловски откатилась назад и умело оберегала минимальное преимущество. При этом на некоторых отрезках россияне за счет прессинга быстро переходили в атаку, а когда вышедший из тени Роналду вроде бы бил наверняка… но ему успел помешать Игнашевич. В концовке же Кокорин и Широков едва не удвоили преимущество в счете.

ЗАКОЛДОВАННЫЙ ЛИССАБОН.

07.06.2013. ОЧМ-2014. Лиссабон. Португалия — Россия — 1:0 (Элдер Поштига, 9).

Португальская столица так и осталась для России заколдованной. Если брать в расчет времена СССР, то в Лиссабоне наши проиграли все четыре матча. Судьбу отчетного поединка решил провальный стартовый отрезок. Неудивительно, что Капелло уже на 21-й минуте заменил Файзулина на лучше обороняющегося Глушакова. Спустя десять минут получивший травму Анюков уступил место на поле дебютанту Козлову. Но для кардинального перелома требовалось усиливать нападение. Однако Дзагоев просидел весь матч на скамейке, Дзюбы не было в заявке, а все же освеживший игру Смолов времен пребывания в запасе «Анжи» явно уступал себе нынешнему. Хотя шансы спасти игру у России были, но исполнявший удар через себя Быстров не попал в створ, а Широков отправил мяч в руки Рую Патрисиу. Вот и получилось, что роковым оказался фол на Криштиану Роналду, после которого Поштига замкнул подачу Мигела Велозу со штрафного.

ПОСЛЕДНИЙ ГОЛ ШИРОКОВА.

14.11.2015. ТМ. Россия — Португалия — 1:0 (Широков, 89).

Последний на данный момент матч с португальцами собрал в Краснодаре тридцать тысяч зрителей. В этом городе всегда хорошо ходят на сборную, а тогда она влюбила в себя болельщиков, завоевав путевку на Euro-2016. После четырех побед подряд под началом Леонида Слуцкого никто не мог предположить, что Россия на турнире во Франции провалится, а португальцы станут лучшей командой континента. Ту встречу, кстати, пропустил Криштиану Роналду, что не отменило заслуженных комплиментов в адрес нашей сборной за качественный и радующий глаз футбол. Венцом этого стала решающая голевая комбинация, которую из глубины поля начал Денисов, продолжили Смолов с Дзюбой, а завершил Широков. Для Романа 13-й по счету гол оказался последним в футболке с двуглавым орлом на груди.