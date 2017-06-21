Букмекеры оценили шансы сборной России победить Португалию на Кубке конфедераций

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Начало — в 18:00 мск.

Футбол Кубок Конфедераций 2017 Группа A, 21.06.2017, 18:00 -:- Россия Португалия

Букмекеры предлагают поставить на победу России за 4.50. Шансы Португалии на победу оценены коэффициентом 1.94. Поставить на ничью можно за 3.48.



По мнению аналитиков, матч получится малорезультативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 2.11, а на ТМ 2,5 гола — за 1.81.



Самые вероятные авторы голов — Криштиану Роналду (1.90) и Андре Силва (2.74). Коэффициент на то, что обе команды забьют, — 1.90.