Букмекеры оценили шансы сборной России победить Португалию на Кубке конфедераций
21 июня в матче второго тура группового этапа Кубка конфедераций встретятся сборные России и Португалии.
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Начало — в 18:00 мск.
Букмекеры предлагают поставить на победу России за 4.50. Шансы Португалии на победу оценены коэффициентом 1.94. Поставить на ничью можно за 3.48.
По мнению аналитиков, матч получится малорезультативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 2.11, а на ТМ 2,5 гола — за 1.81.
Самые вероятные авторы голов — Криштиану Роналду (1.90) и Андре Силва (2.74). Коэффициент на то, что обе команды забьют, — 1.90.
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