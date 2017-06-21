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Кубок конфедераций по футболу 2017
До матча Россия - Португалия
0 д 0 ч 0 м
тв
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Новая Зеландия 0
тв
Группа A
18.06 завершен Португалия 2
Мексика 2
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Чили 2
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Группа B
19.06 завершен Австралия 2
Германия 3
тв
Группа A
18:00 не начался Россия
Португалия
тв
Группа A
21:00 не начался Мексика
Новая Зеландия
тв
Группа B
22.06 не начался Камерун
Австралия
тв
Группа B
22.06 не начался Германия
Чили
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Группа A
24.06 не начался Мексика
Россия
тв
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24.06 не начался Новая Зеландия
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30140138/
21 июня 2017, 9:41 | Советский спорт

Константин Генич: Сборная России проиграет португальцам с разницей в один мяч

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Константин Генич поделился ожиданиями от предстоящей встречи сборных России и Португалии в 2-м туре группового этапа Кубка конфедераций.

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© РИА "Новости"

— Есть ли шансы на победу?
— Шансы есть всегда, — говорит Генич. — Понятно, что в составе сборной Португалии есть игроки высокого уровня, а также главный претендент на «Золотой мяч», но команда Станислава Черчесова не должна бояться. Это главное. Ничего сверхъестественного в этой сборной нет. Понятно, что они лучше оснащены технически, а многие игроки выступают за серьезные команды в топ-чемпионатах. Но если смотреть с тактической и функциональной точки зрения, наша сборная подготовилась к Кубку конфедераций неплохо.

Если смотреть с тренерской позиции, — продолжает Генич. — Черчесов может этот матч выиграть. Шансы на то, чтобы не проиграть чемпиону Европы у нас действительно есть, и они, скажем так, достаточно осязаемы.

— Давит ли на португальцев статус чемпиона Европы?
— Разумеется, у этой команды после Евро во Франции что-то переключилось в голове. Когда ты выигрываешь большой турнир, то не становишься самоуверенным, но веры в то, что ты делаешь все правильно, становится больше.

Да, португальцы сыграли вничью с Мексикой, — продолжает Генич. — В первом тайме у них наблюдалась некоторая расслабленность. Видно, что на этом турнире им не хватает концентрации. На Евро-2016 все было иначе, но, все-таки, в группе у них тоже не все получалось. При этом была видна четкая структура. Сейчас у меня смешанные впечатления по их игре.

Мотивация у португальцев есть. Все-таки, Кубок конфедераций — турнир для избранных. Не каждый раз представляется возможность принять в нем участие. Не думаю, что они в ближайшее время выиграют чемпионат мира или Европы. Поэтому, команда Фернанду Сантуша хочет выиграть трофей.

— Вы сказали про концентрацию. Можно ли назвать это слабостью?
— Сложный момент, — говорит Генич. — На каждого соперника настраиваются по-разному. Очевидно, что футбол сборной России отличается от футбола мексиканцев. Последние заставили Португалию играть не в свой футбол. Сможет ли это сделать сборная России? Большой вопрос. Португальцы пропустили в дополнительное время. Это я про концентрацию. Но мне кажется, что в матче с нашей командой таких ошибок не будет.

— Сборная России стартовала с победы над Новой Зеландии (2:0). В чем сила нынешней команды?
— Скажу так: Новая Зеландия — не тот соперник, в матче с котором можно отметить какие-то сильные или слабые стороны. Соперник россиян оказался настолько слабым, что превзошел даже мои ожидания. Думал, что они хоть немного умеют играть в футбол. На фоне остальных это просто команда-пассажир. Поэтому выделять что-то положительное в игре нашей сборной я бы не стал.

Другое дело матч со сборной Чили, — продолжает Генич. — Вообще, три последние игры нашей команды оставили сдержанный оптимизм. Настоящая проверка — игра с Португалией и Мексикой. Это будет хорошая база для анализа.

— По матчу с Новой Зеландии: Вас удивила игра нашей сборной на втором этаже? Например, выделялся Виктор Васин.
— Мы обсуждали эту тему с Романом Гутцайтом (комментатор телеканала «Матч ТВ» — прим. Редакции). Сборная сыграла хорошо в воздухе. Это касается и средней и атакующей линии, а не только Виктора Васина. Самедов, Полоз, Ерохин, Смолов — все они боролись. Это говорит о том, что сборная России понимала, чего она хочет. Самое главное — игроки знали, где могут уступить сопернику и постарались не проиграть в этом компоненте.

— Дадите прогноз на матч?
— Это будет очень тяжелая игра для нашей сборной, — говорит Генич.

Думаю, ничейный результат стал бы очень хорошим результатом, но интуиция подсказывает, что сборная России проиграет в один мяч, — заявил Генич.
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