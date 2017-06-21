Константин Генич: Сборная России проиграет португальцам с разницей в один мяч

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— Есть ли шансы на победу?

— Шансы есть всегда, — говорит Генич. — Понятно, что в составе сборной Португалии есть игроки высокого уровня, а также главный претендент на «Золотой мяч», но команда Станислава Черчесова не должна бояться. Это главное. Ничего сверхъестественного в этой сборной нет. Понятно, что они лучше оснащены технически, а многие игроки выступают за серьезные команды в топ-чемпионатах. Но если смотреть с тактической и функциональной точки зрения, наша сборная подготовилась к Кубку конфедераций неплохо.

Если смотреть с тренерской позиции, — продолжает Генич. — Черчесов может этот матч выиграть. Шансы на то, чтобы не проиграть чемпиону Европы у нас действительно есть, и они, скажем так, достаточно осязаемы.

— Давит ли на португальцев статус чемпиона Европы?

— Разумеется, у этой команды после Евро во Франции что-то переключилось в голове. Когда ты выигрываешь большой турнир, то не становишься самоуверенным, но веры в то, что ты делаешь все правильно, становится больше.

Да, португальцы сыграли вничью с Мексикой, — продолжает Генич. — В первом тайме у них наблюдалась некоторая расслабленность. Видно, что на этом турнире им не хватает концентрации. На Евро-2016 все было иначе, но, все-таки, в группе у них тоже не все получалось. При этом была видна четкая структура. Сейчас у меня смешанные впечатления по их игре.

Мотивация у португальцев есть. Все-таки, Кубок конфедераций — турнир для избранных. Не каждый раз представляется возможность принять в нем участие. Не думаю, что они в ближайшее время выиграют чемпионат мира или Европы. Поэтому, команда Фернанду Сантуша хочет выиграть трофей.

Футбол Кубок Конфедераций 2017 Группа A, 21.06.2017, 18:00 -:- Россия Португалия

— Вы сказали про концентрацию. Можно ли назвать это слабостью?

— Сложный момент, — говорит Генич. — На каждого соперника настраиваются по-разному. Очевидно, что футбол сборной России отличается от футбола мексиканцев. Последние заставили Португалию играть не в свой футбол. Сможет ли это сделать сборная России? Большой вопрос. Португальцы пропустили в дополнительное время. Это я про концентрацию. Но мне кажется, что в матче с нашей командой таких ошибок не будет.

— Сборная России стартовала с победы над Новой Зеландии (2:0). В чем сила нынешней команды?

— Скажу так: Новая Зеландия — не тот соперник, в матче с котором можно отметить какие-то сильные или слабые стороны. Соперник россиян оказался настолько слабым, что превзошел даже мои ожидания. Думал, что они хоть немного умеют играть в футбол. На фоне остальных это просто команда-пассажир. Поэтому выделять что-то положительное в игре нашей сборной я бы не стал.

Другое дело матч со сборной Чили, — продолжает Генич. — Вообще, три последние игры нашей команды оставили сдержанный оптимизм. Настоящая проверка — игра с Португалией и Мексикой. Это будет хорошая база для анализа.

— По матчу с Новой Зеландии: Вас удивила игра нашей сборной на втором этаже? Например, выделялся Виктор Васин.

— Мы обсуждали эту тему с Романом Гутцайтом (комментатор телеканала «Матч ТВ» — прим. Редакции). Сборная сыграла хорошо в воздухе. Это касается и средней и атакующей линии, а не только Виктора Васина. Самедов, Полоз, Ерохин, Смолов — все они боролись. Это говорит о том, что сборная России понимала, чего она хочет. Самое главное — игроки знали, где могут уступить сопернику и постарались не проиграть в этом компоненте.

— Дадите прогноз на матч?

— Это будет очень тяжелая игра для нашей сборной, — говорит Генич.

Цитата — В конечном итоге, индивидуальный класс португальской команды скажется.

Думаю, ничейный результат стал бы очень хорошим результатом, но интуиция подсказывает, что сборная России проиграет в один мяч, — заявил Генич.