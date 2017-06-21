Константин Генич: Сборная России проиграет португальцам с разницей в один мяч
Комментатор телеканала «Матч ТВ» Константин Генич поделился ожиданиями от предстоящей встречи сборных России и Португалии в 2-м туре группового этапа Кубка конфедераций.
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— Есть ли шансы на победу?
— Шансы есть всегда, — говорит Генич. — Понятно, что в составе сборной Португалии есть игроки высокого уровня, а также главный претендент на «Золотой мяч», но команда Станислава Черчесова не должна бояться. Это главное. Ничего сверхъестественного в этой сборной нет. Понятно, что они лучше оснащены технически, а многие игроки выступают за серьезные команды в
Если смотреть с тренерской позиции, — продолжает Генич. — Черчесов может этот матч выиграть. Шансы на то, чтобы не проиграть чемпиону Европы у нас действительно есть, и они, скажем так, достаточно осязаемы.
— Давит ли на португальцев статус чемпиона Европы?
— Разумеется, у этой команды после Евро во Франции
Да, португальцы сыграли вничью с Мексикой, — продолжает Генич. — В первом тайме у них наблюдалась некоторая расслабленность. Видно, что на этом турнире им не хватает концентрации. На Евро-2016 все было иначе, но,
Мотивация у португальцев есть.
— Вы сказали про концентрацию. Можно ли назвать это слабостью?
— Сложный момент, — говорит Генич. — На каждого соперника настраиваются
— Сборная России стартовала с победы над Новой Зеландии (2:0). В чем сила нынешней команды?
— Скажу так: Новая Зеландия — не тот соперник, в матче с котором можно отметить
Другое дело матч со сборной Чили, — продолжает Генич. — Вообще, три последние игры нашей команды оставили сдержанный оптимизм. Настоящая проверка — игра с Португалией и Мексикой. Это будет хорошая база для анализа.
— По матчу с Новой Зеландии: Вас удивила игра нашей сборной на втором этаже? Например, выделялся Виктор Васин.
— Мы обсуждали эту тему с Романом Гутцайтом (комментатор телеканала «Матч ТВ» — прим. Редакции). Сборная сыграла хорошо в воздухе. Это касается и средней и атакующей линии, а не только Виктора Васина. Самедов, Полоз, Ерохин, Смолов — все они боролись. Это говорит о том, что сборная России понимала, чего она хочет. Самое главное — игроки знали, где могут уступить сопернику и постарались не проиграть в этом компоненте.
— Дадите прогноз на матч?
— Это будет очень тяжелая игра для нашей сборной, — говорит Генич.
Думаю, ничейный результат стал бы очень хорошим результатом, но интуиция подсказывает, что сборная России проиграет в один мяч, — заявил Генич.
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