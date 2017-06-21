Болельщикам Кубка конфедераций в Москве расскажут о царях и роллс-ройсе Ленина
МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Государственный исторический музей (ГИМ) подготовил бесплатные экскурсии для болельщиков Кубка конфедераций 2017 года, сообщила в среду столичная мэрия.
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«Гости увидят портреты русских государей на сводах парадного входа в музей и узнают родословные династий Рюриковичей и Романовых. Также им продемонстрируют роллс- ройс Владимира Ленина “Серебряный призрак” и познакомят с выставкой “Золото. Металл богов и царь металлов”. Гиды расскажут об экспонатах на семи языках: русском, английском, французском, немецком, китайском, испанском и итальянском», — говорится в сообщении мэрии, размещенном на ее сайте.
Попасть на экскурсию можно по паспорту болельщика.
К проведению экскурсий привлекут
Экскурсии будут проводить ежедневно с 10:00 до 17:00 до 2 июля — дня окончания игр Кубка конфедераций. В кассе потребуется показать паспорт болельщика (FAN ID), затем выбрать язык, на котором будет идти экскурсия. Посетителю также предоставят скидку в размере 12% на билет в Исторический музей.
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