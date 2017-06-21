Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Кубок конфедераций по футболу 2017
До матча Россия - Португалия
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа A
17.06 завершен Россия 2
Новая Зеландия 0
тв
Группа A
18.06 завершен Португалия 2
Мексика 2
тв
Группа B
18.06 завершен Камерун 0
Чили 2
тв
Группа B
19.06 завершен Австралия 2
Германия 3
тв
Группа A
18:00 не начался Россия
Португалия
тв
Группа A
21:00 не начался Мексика
Новая Зеландия
тв
Группа B
22.06 не начался Камерун
Австралия
тв
Группа B
22.06 не начался Германия
Чили
тв
Группа A
24.06 не начался Мексика
Россия
тв
Группа A
24.06 не начался Новая Зеландия
Португалия
тв
Группа B
25.06 не начался Германия
Камерун
тв
Группа B
25.06 не начался Чили
Австралия
1/2 финала
28.06 не начался 1A
2B
1/2 финала
29.06 не начался 1B
2A
Матч за 3-е место
2.07 не начался L 1A/2B
L 1B/2A
Финал
2.07 не начался W 1A/2B
W 1B/2A
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/football2017/news/30140132/
21 июня 2017, 9:39 | ТАСС

Болельщикам Кубка конфедераций в Москве расскажут о царях и роллс-ройсе Ленина

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Государственный исторический музей (ГИМ) подготовил бесплатные экскурсии для болельщиков Кубка конфедераций 2017 года, сообщила в среду столичная мэрия.

Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

© Агентство «Москва»

«Гости увидят портреты русских государей на сводах парадного входа в музей и узнают родословные династий Рюриковичей и Романовых. Также им продемонстрируют роллс- ройс Владимира Ленина “Серебряный призрак” и познакомят с выставкой “Золото. Металл богов и царь металлов”. Гиды расскажут об экспонатах на семи языках: русском, английском, французском, немецком, китайском, испанском и итальянском», — говорится в сообщении мэрии, размещенном на ее сайте.

Попасть на экскурсию можно по паспорту болельщика.

К проведению экскурсий привлекут гидов-волонтеров. «Это 40 студентов исторического факультета и Института стран Азии и Африки МГУ имени М. В. Ломоносова, которые прошли специальное обучение, среди них и носители языков, и те, кто владеет несколькими иностранными языками. Это наш первый опыт расширения лингвистического диапазона экскурсий. Постоянные экскурсоводы проводят обзорные программы по музею на русском, французском и английском», — рассказали в научно-просветительском подразделении ГИМ.

Экскурсии будут проводить ежедневно с 10:00 до 17:00 до 2 июля — дня окончания игр Кубка конфедераций. В кассе потребуется показать паспорт болельщика (FAN ID), затем выбрать язык, на котором будет идти экскурсия. Посетителю также предоставят скидку в размере 12% на билет в Исторический музей.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости по теме

Еще 7 новостей   Все новости
21 июня

СМИ: Роналду заплатит €14,8 млн, чтобы избежать тюремного заключения за неуплату налогов

Мутко: журналисты получили право бесплатного проезда между городами Кубка конфедераций

СМИ: клуб НБА "Лос-Анджелес Лейкерс" обменяет Мозгова в "Бруклин"
Викторина
Какой футболист провел больше всех матчей за сборную России?