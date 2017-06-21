Сборная России по футболу сыграет с португальцами в матче Кубка конфедераций

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После успеха в матче с командой Новой Зеландии (2:0) сборная России возглавила таблицу группы А Кубка конфедераций, набрав три очка. По одному очку имеют команды Португалии и Мексики, которые сыграли между собой вничью (2:2). Сборная России в случае победы получит путевку в полуфинал, победа португальцев с большой долей вероятности выведет их в плей-офф, учитывая, что им останется провести матч против аутсайдера группы из Новой Зеландии.

Несмотря на упущенную в концовке матча с мексиканцами победу, сборная Португалии остается одним из главных фаворитов Кубка конфедераций. Чемпионы Европы 2016 года выступают в России сильнейшим составом во главе с одним из лучших футболистов мира Криштиану Роналду. 32-летний капитан сборной Португалии стал соавтором первого мяча команды на турнире, ассистировав Рикарду Куарежме.

Роналду приехал в Россию на Кубок конфедераций в разгар скандала, связанного с неуплатой налогов в Испании, где он с 2009 года выступает за мадридский «Реал». В конце июля Роналду должен дать показания в испанском суде. Накануне встречи главный тренер команды Португалии Фернанду Сантуш и одноклубник Роналду Пепе подтвердили, что Криштиану полностью сосредоточен на игре. Сантуш также добавил, что сборная России заметно обновилась и, готовясь к чемпионату мира, играет сильно.

Сборная Португалии выступает в России составом, который год назад выиграл чемпионат Европы во Франции, за исключением лишь травмированного полузащитника Жоау Мариу. Не приехал на Кубок конфедераций и автор «золотого» гола в финале с хозяевами Эдер, который основным игроком сборной не считается. Усилением же стали молодые форварды Желсон Мартинш из «Спортинга» и Андре Силва из «Порту», которые вышли на замену во встрече с мексиканцами. А полузащитник Ренату Санчеш, ставший одним из открытий прошлогоднего чемпионата Европы, в эти дни выступает за молодежную сборную Португалии на первенстве континента в Польше.

Болельщики помогут победить

Российская команда провела достаточно легкий матч против команды Новой Зеландии, которая заметно уступает в классе. Хотя счет мог быть и крупнее, учитывая, что в случае возможного равенства очков количество мячей, забитых новозеландцам, может иметь решающее значение. Дебютный матч на турнире сборная России провела в Санкт-Петербурге, португальцам пришлось переезжать в Москву из Казани. У хозяев к тому же был лишний день на восстановление — свою дебютную встречу они провели в субботу, тогда как португальцы играли в воскресенье.

Станислав Черчесов, впрочем, не считает это большим преимуществом. По словам наставника сборной России, повышенный интерес к матчу должен быть полезен для футболистов, которые не раз играли на больших заполненных стадионах. Форвард сборной России Федор Смолов считает, что болельщики помогут сборной России добиться нужного результата.

Сборные СССР/России и Португалии провели 10 матчей, из которых восемь были официальными. Отечественные команды смогли победить трижды, а домашний успех в 2012 году в отборочном матче чемпионата мира (1:0) позволил в итоге команде Фабио Капелло пробиться в финальный турнир. В апреле 1983 года сборная СССР разгромила португальцев в отборочном турнире чемпионата Европы, однако домашняя победа со счетом 1:0 позволила пробиться в финальную стадию соперникам. Еще одна победа была одержана в товарищеской встрече в ноябре 2015 года в Краснодаре (1:0), когда в составе португальцев отсутствовал Криштиану Роналду.

Лиссабонский разгром

В октябре 2004 года сборная России потерпела самое крупное поражение в своей новейшей истории — на лиссабонском стадионе «Жозе Алваладе» португальцы выиграли со счетом 7:1 в отборочном матче чемпионата мира, а Криштиану Роналду забил два мяча. В июне того же года португальцы победили со счетом 2:0 в матче групповой стадии чемпионата Европы в том же Лиссабоне (хотя на другой арене — «Да Луш»), закрыв российской команде путь в четвертьфинал.

Самая же первая игра двух команд состоялась еще на чемпионате мира 1966 года в Англии — в матче за третье место на лондонском стадионе «Уэмбли» португальцы победили со счетом 2:1. Для отечественного футбола четвертое место является лучшим достижением в истории чемпионатов мира, — как и третье место для португальцев. В новейшей истории действующие чемпионы Европы могут похвастаться лишь четвертым местом в 2006 году.

Матч сборных России и Португалии пройдет на стадионе «Спартак», начало — 18:00 мск. Главным арбитром назначен итальянец Джанлука Рокки.

В 21:00 на сочинской арене «Фишт» пройдет еще один матч группы А — между командами Мексики и Новой Зеландии.