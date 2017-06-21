Жером Ротен: Козыри россиян — страсть и зрительская поддержка
Бывший полузащитник «Монако» и «ПСЖ», сыгравший 13 раз за сборную Франции, приехал на Кубок конфедераций в качестве телекомментатора SFR Sport.
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— Уверен, что Россия отлично проведет мировой чемпионат, — сказал в беседе с корреспондентом «СЭ» Жером Ротен. — В стране построены красивые спортивные арены. Стадион в
— Мне довелось работать на матче Россия — Новая Зеландия, — сообщил бывший футболист. — Хозяева очень хорошо действовали в первом тайме, показав тактическую грамотность. Понравился атакующий дуэт Смолов — Полоз. Однако Новая Зеландия — самый слабый соперник в группе. Посмотрим, смогут ли россияне так же контролировать середину поля, как в первом тайме стартового матча.
— Сборная Португалии — это ведь не только Криштиану Роналду. Но, если в игре россиян снова будет присутствовать страсть, то они смогут создать проблемы чемпионам Европы. Соберется полный стадион, а активная поддержка болельщиков в домашних матчах всегда придает дополнительные силы.
Говоря о системе видопросмотров, Ротен заметил:
— Считаю, что для развития футбола внедрение видеотехники абсолютно необходимо. Слишком уж часто судьи не успевают за событиями. Их ошибки стоят поперек горла игрокам, тренерам, болельщикам. Видео обеспечивает больше справедливости.
— Но ведь за мониторами сидят живые люди, которым свойственно ошибаться.
— Именно. Вопросов стало меньше, но
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