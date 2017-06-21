Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Кубок конфедераций по футболу 2017
До матча Россия - Португалия
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа A
17.06 завершен Россия 2
Новая Зеландия 0
тв
Группа A
18.06 завершен Португалия 2
Мексика 2
тв
Группа B
18.06 завершен Камерун 0
Чили 2
тв
Группа B
19.06 завершен Австралия 2
Германия 3
тв
Группа A
18:00 не начался Россия
Португалия
тв
Группа A
21:00 не начался Мексика
Новая Зеландия
тв
Группа B
22.06 не начался Камерун
Австралия
тв
Группа B
22.06 не начался Германия
Чили
тв
Группа A
24.06 не начался Мексика
Россия
тв
Группа A
24.06 не начался Новая Зеландия
Португалия
тв
Группа B
25.06 не начался Германия
Камерун
тв
Группа B
25.06 не начался Чили
Австралия
1/2 финала
28.06 не начался 1A
2B
1/2 финала
29.06 не начался 1B
2A
Матч за 3-е место
2.07 не начался L 1A/2B
L 1B/2A
Финал
2.07 не начался W 1A/2B
W 1B/2A
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/football2017/news/30137914/
21 июня 2017, 0:54 | Спорт-Экспресс

Жером Ротен: Козыри россиян — страсть и зрительская поддержка

Бывший полузащитник «Монако» и «ПСЖ», сыгравший 13 раз за сборную Франции, приехал на Кубок конфедераций в качестве телекомментатора SFR Sport.

Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

© Спорт-Экспресс

— Уверен, что Россия отлично проведет мировой чемпионат, — сказал в беседе с корреспондентом «СЭ» Жером Ротен. — В стране построены красивые спортивные арены. Стадион в Санкт-Петербурге прекрасен, «Спартак» тоже хорош, «Фишт» в Сочи симпатичен. И очень важно, что все, кто приходят на футбол, чувствуют себя в безопасности. Репетиция чемпионата мира проходит успешно. Надеюсь, так будет до самого окончания турнира.

— Мне довелось работать на матче Россия — Новая Зеландия, — сообщил бывший футболист. — Хозяева очень хорошо действовали в первом тайме, показав тактическую грамотность. Понравился атакующий дуэт Смолов — Полоз. Однако Новая Зеландия — самый слабый соперник в группе. Посмотрим, смогут ли россияне так же контролировать середину поля, как в первом тайме стартового матча.

— Сборная Португалии — это ведь не только Криштиану Роналду. Но, если в игре россиян снова будет присутствовать страсть, то они смогут создать проблемы чемпионам Европы. Соберется полный стадион, а активная поддержка болельщиков в домашних матчах всегда придает дополнительные силы.

Говоря о системе видопросмотров, Ротен заметил:

— Считаю, что для развития футбола внедрение видеотехники абсолютно необходимо. Слишком уж часто судьи не успевают за событиями. Их ошибки стоят поперек горла игрокам, тренерам, болельщикам. Видео обеспечивает больше справедливости.

— Но ведь за мониторами сидят живые люди, которым свойственно ошибаться.

— Именно. Вопросов стало меньше, но все-таки иногда и зрители, и журналисты недоумевают. Посмотрев замедленный повтор, я был убежден, что чилиец Алексис Санчес находился в офсайде в ходе атаке, которая привела ко второму голу в ворота Камеруна. Да и отмена камерунского гола в начале матча вызвала вопросы. Да, перед тем, как Нгаде-Нгаджюи направил мяч в ворота, Абубакар подтолкнул Видаля, но таких мелких фолов в матче случается великое множество.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости по теме

Акинфеев vs Роналду: отбить золотой мяч

Акинфеев vs Роналду: отбить золотой мяч

Сегодня Россия сыграет второй, и главный, матч группового этапа Кубка конфедераций. Наша команда сразится с Португалией — чемпионом Европы. Ключевая дуэль — битва Игоря Акинфеева, проводящего сотую встречу за сборную, с обладателем «Золотого мяча» Криштиану Роналду.
Еще 7 новостей   Все новости
19 июня

В Петербурге эксперимент ФИФА провалился

"Королевский клуб" без короля. Где начнет сезон Роналду

Громкое назначение в РФПЛ
Викторина
Какой футболист провел больше всех матчей за сборную России?