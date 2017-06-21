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— Уверен, что Россия отлично проведет мировой чемпионат, — сказал в беседе с корреспондентом «СЭ» Жером Ротен. — В стране построены красивые спортивные арены. Стадион в Санкт-Петербурге прекрасен, «Спартак» тоже хорош, «Фишт» в Сочи симпатичен. И очень важно, что все, кто приходят на футбол, чувствуют себя в безопасности. Репетиция чемпионата мира проходит успешно. Надеюсь, так будет до самого окончания турнира.

— Мне довелось работать на матче Россия — Новая Зеландия, — сообщил бывший футболист. — Хозяева очень хорошо действовали в первом тайме, показав тактическую грамотность. Понравился атакующий дуэт Смолов — Полоз. Однако Новая Зеландия — самый слабый соперник в группе. Посмотрим, смогут ли россияне так же контролировать середину поля, как в первом тайме стартового матча.

— Сборная Португалии — это ведь не только Криштиану Роналду. Но, если в игре россиян снова будет присутствовать страсть, то они смогут создать проблемы чемпионам Европы. Соберется полный стадион, а активная поддержка болельщиков в домашних матчах всегда придает дополнительные силы.

Говоря о системе видопросмотров, Ротен заметил:

— Считаю, что для развития футбола внедрение видеотехники абсолютно необходимо. Слишком уж часто судьи не успевают за событиями. Их ошибки стоят поперек горла игрокам, тренерам, болельщикам. Видео обеспечивает больше справедливости.

— Но ведь за мониторами сидят живые люди, которым свойственно ошибаться.