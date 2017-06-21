Незабиваемое впечатление. Можно ли ещё верить в сборную России по футболу?
Кубок Конфедераций для сборной России — единственный настоящий экзамен перед домашним чемпионатом мира-2018.
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К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
«Верите ли вы в то, что команда экзамен сдаст?» — «АиФ» адресовал этот вопрос знаменитым болельщикам. Результат: пессимизм победил над оптимизмом со счётом 3:1.
Михаил Боярский, актёр:
— Я бы очень хотел верить в нашу сборную, но, к сожалению, веры у меня уже не осталось. Есть лишь надежда, которая умирает последней. Некоторые ещё уповают на
Сидишь и думаешь: что же делать? Может быть, мы наших футболистов недостаточно поощряем материально? Может быть, им надо платить ещё раз в десять больше, и тогда они начнут нормально играть? Видно же, что за те «копейки», которые им платят, футболистам и
Почему мы смогли научиться играть в хоккей, прославить страну в этом виде спорта, но никак не можем осилить футбол? Для меня это загадка, на которую я никак не нахожу ответа, а вместе с этим — веры в будущее отечественного футбола.
Прогноз: не выйдет из группы.
Александр Розенбаум, музыкант:
— Давайте будем честными сами с собой: несмотря на
Впрочем, ничего удивительного тут нет. Если в Европе бизнес существует для футбола, то у нас футбол существует для бизнеса. Отсюда и многие проблемы. Я не уверен, что люди понимают, что играют они не за деньги, а за честь команды, Родины.
Каждый раз одна и та же история — расчёт не на собственные силы, а на то, что
А вообще, нам на Кубке конфедераций необязательно побеждать. Ставить такую задачу — глупость. Этот турнир сборная должна максимально использовать для подготовки к чемпионату мира-2018, коль он будет у нас дома. Сейчас цель — сформировать состав, понять, что мы будем иметь через год.
Прогноз: не выйдет из группы.
Ростислав Хаит, один из основателей «Квартета И»:
— Я не скажу «верю». Но и сказать, что «не верю», тоже не могу. Ведь сборная России по футболу совершила за свою историю много разных движений. Двигалась она вверх, двигалась вниз.
Взять хотя бы Евро-2008. Сколько эмоций было, когда сборная под руководством Хиддинка выиграла у Голландии в четвертьфинале. Какая тогда многомиллионная мирная толпа вышла праздновать на улицы страны! Хотя, конечно, помню я и все провалы. Например, чудовищное выступление на чемпионате мира-2014 при Капелло. Или матч против Португалии в 2004 году, закончившийся 1:7, когда команду тренировал Ярцев.
Футболисты боятся отдать пас, сделать нечто нестандартное — видимо, не хотят в итоге оказаться крайними. Наверное, в этом есть
При этом я почти уверен, что Россия выйдет из группы на Кубке конфедераций. Но вот на чемпионате мира будет провал. Я, конечно, не желаю этого нашей команде и с уважением отношусь к Станиславу Черчесову, который её тренирует, но… Не думаю, что Черчесов способен изменить игроков. Дело не в их мастерстве — его достаточно. Менять надо психологию наших футболистов. Только в этом случае сборная России сможет сделать скачок от нелюбимого ребёнка ко всеми обожаемому чаду.
Прогноз: будет играть в полуфинале.
Александр Вулых, поэт:
— Кто верит в Магомета, кто — в Мессию, Кто — в сказку про везучего Садко… А я вот верю в сборную России!"Мы всех порвём! — как говорил Мутко!
Прозноз: будет играть в финале.
Три нововведения турнира-2017
— Впервые на Кубке конфедераций применяются видеоповторы, позволяющие судьям принимать решения в 4 спорных моментах: при забитых голах, удалениях, пенальти и определении игрока, который должен быть наказан.
— В полуфиналах, матче за 3-е место и финале тренеры команд могут проводить замену четвёртого игрока в дополнительное время.
— Чтобы попасть на матч, помимо покупки билета нужно оформить и получить паспорт болельщика (Fan ID). Этот документ даёт право на бесплатный проезд к месту проведения матча (на специальных поездах, курсирующих между городами, и общественном транспорте). Для иностранных болельщиков Fan ID является заменой визы при посещении России.
Что нужно знать о
— С 17 по 25 июня проходит групповой турнир. В группе А играют Россия, Новая Зеландия, Португалия, Мексика, в группе В — Германия, Австралия, Чили, Камерун.
— Две лучшие сборные из каждой группы выходят в
— В полуфиналах, матче за 3-е место и финале в случае ничьей в основное время назначается дополнительное — 2 тайма по 15 минут. Далее, если потребуется, серия пенальти.
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