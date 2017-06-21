Незабиваемое впечатление. Можно ли ещё верить в сборную России по футболу?

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«Верите ли вы в то, что команда экзамен сдаст?» — «АиФ» адресовал этот вопрос знаменитым болельщикам. Результат: пессимизм победил над оптимизмом со счётом 3:1.

Михаил Боярский, актёр:

— Я бы очень хотел верить в нашу сборную, но, к сожалению, веры у меня уже не осталось. Есть лишь надежда, которая умирает последней. Некоторые ещё уповают на какое-то чудо, и это понятно. Русский человек так устроен, что всё время рассчитывает на авось. Авось получится! Авось победа! Но, когда смотришь по телевизору европейский футбол, с сожалением понимаешь, что наша сборная играет в какую-то другую игру, которая к футболу никакого отношения не имеет.

Цитата Это больше похоже на игру в русскую рулетку. Пуляют мячик наугад, а вдруг долетит куда надо. Но куда надо он не летит у нас, поскольку в футбол играют по другим правилам.

Сидишь и думаешь: что же делать? Может быть, мы наших футболистов недостаточно поощряем материально? Может быть, им надо платить ещё раз в десять больше, и тогда они начнут нормально играть? Видно же, что за те «копейки», которые им платят, футболистам и бегать-то лень. Это я так шучу сейчас.

Почему мы смогли научиться играть в хоккей, прославить страну в этом виде спорта, но никак не можем осилить футбол? Для меня это загадка, на которую я никак не нахожу ответа, а вместе с этим — веры в будущее отечественного футбола.

Прогноз: не выйдет из группы.

Александр Розенбаум, музыкант:

— Давайте будем честными сами с собой: несмотря на какие-то отдель­ные успехи, последнее десятилетие — самый бесславный период в истории сборной России. То, что она показывает, не хочется смотреть, просто потому что это неинтересно. Причина же этой серости прежде всего в отсутствии системы подготовки наших игроков.

Впрочем, ничего удивительного тут нет. Если в Европе бизнес существует для футбола, то у нас футбол существует для бизнеса. Отсюда и многие проблемы. Я не уверен, что люди понимают, что играют они не за деньги, а за честь команды, Родины.

Цитата Что касается Кубка конфедераций, то я не жду от команды никаких суперуспехов, это нереально. И мне смешно, когда я слышу все эти комментарии: «Мы должны у себя дома выиграть! Мы!» А чем «мы» лучше других?

Каждый раз одна и та же история — расчёт не на собственные силы, а на то, что кто-то из соперников споткнётся. Постоянное изучение очков, разницы забитых мячей… Это же позорно. Самим надо работать, а не добиваться чего-то за счёт неуспеха других команд.

А вообще, нам на Кубке конфедераций необязательно побеждать. Ставить такую задачу — глупость. Этот турнир сборная должна максимально использовать для подготовки к чемпионату мира-2018, коль он будет у нас дома. Сейчас цель — сформировать состав, понять, что мы будем иметь через год.

Прогноз: не выйдет из группы.

Ростислав Хаит, один из основателей «Квартета И»:

— Я не скажу «верю». Но и сказать, что «не верю», тоже не могу. Ведь сборная России по футболу совершила за свою историю много разных движений. Двигалась она вверх, двигалась вниз.

Взять хотя бы Евро-2008. Сколько эмоций было, когда сборная под руководством Хиддинка выиграла у Голландии в четвертьфинале. Какая тогда многомиллионная мирная толпа вышла праздновать на улицы страны! Хотя, конечно, помню я и все провалы. Например, чудовищное выступление на чемпионате мира-2014 при Капелло. Или матч против Португалии в 2004 году, закончившийся 1:7, когда команду тренировал Ярцев.

Цитата И знаете в чём главная проблема нашей сборной? Играет она крайне трусливо! Это постоянно бросается в глаза.

Футболисты боятся отдать пас, сделать нечто нестандарт­ное — видимо, не хотят в итоге оказаться крайними. Наверное, в этом есть что-то очень русское: героизм проявляется в критических ситуациях, когда уже совсем кирдык. А когда обычная рабочая ситуация, это всегда страх, трепет, ужас. Так сказать, отсутствует бытовая смелость.

При этом я почти уверен, что Россия выйдет из группы на Кубке конфедераций. Но вот на чемпионате мира будет провал. Я, конечно, не желаю этого нашей команде и с уважением отношусь к Станиславу Черчесову, который её тренирует, но… Не думаю, что Черчесов способен изменить игроков. Дело не в их мастер­стве — его достаточно. Менять надо психологию наших футболистов. Только в этом случае сборная России сможет сделать скачок от нелюбимого ребёнка ко всеми обожаемому чаду.

Прогноз: будет играть в полуфинале.

Александр Вулых, поэт:

— Кто верит в Магомета, кто — в Мессию, Кто — в сказку про везучего Садко… А я вот верю в сборную России!"Мы всех порвём! — как говорил Мутко!

Прозноз: будет играть в финале.

Три нововведения турнира-2017

— Впервые на Кубке конфедераций применяются видеоповторы, позволяющие судьям принимать решения в 4 спорных моментах: при забитых голах, удалениях, пенальти и определении игрока, который должен быть наказан.

— В полуфиналах, матче за 3-е место и финале тренеры команд могут проводить замену четвёртого игрока в дополнительное время.

— Чтобы попасть на матч, помимо покупки билета нужно оформить и получить паспорт болельщика (Fan ID). Этот документ даёт право на бесплатный проезд к месту проведения матча (на специальных поездах, курсирующих между городами, и общественном транспорте). Для иностранных болельщиков Fan ID является заменой визы при посещении России.

Что нужно знать о плей-офф Кубка конфедераций

— С 17 по 25 июня проходит групповой турнир. В группе А играют Россия, Новая Зеландия, Португалия, Мексика, в группе В — Германия, Австралия, Чили, Камерун.

— Две лучшие сборные из каждой группы выходят в плей-офф. В одном полуфинале встретятся команда, занявшая 1-е место в группе А, и команда, занявшая 2-е место в группе В. В другом — команда, занявшая 2-е место в группе А, и команда, занявшая 1-е место в группе В. Победители полуфиналов отправляются в финал, проигравшие — в матч за 3-е место.

— В полуфиналах, матче за 3-е место и финале в случае ничьей в основное время назначается дополнительное — 2 тайма по 15 минут. Далее, если потребуется, серия пенальти.