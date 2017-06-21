Акинфеев vs Роналду: отбить золотой мяч

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Давно такого не было, чтобы сборная готовилась к важной игре в совершенно спокойной, лишенной какой-либо истерики обстановке. Победа над Новой Зеландией дала нашей команде не только три очка, но и столь любимую Станиславом Черчесовым тишину. Россию сейчас не в чем упрекнуть, нет повода ни пнуть, ни просто даже к чему-то придраться. Победили? Победили. Счет нормальный? Нормальный. Играли живо? Вполне. Идем дальше.

Но период спокойствия заканчивается. Надвигается буря. И чем меньше времени остается до стартового свистка, тем чернее тучи. Мы еще не знаем, что вынесем из этого шторма — славу или крушение. А может, что-то еще, когда не сможем считать себя победителями, но и стыдно не будет. Любой из вариантов реален, история российского футбола это подтверждает. С теми же португальцами были и тяжелый разгром, и достойные победы. Ясно одно — прямо сейчас мы в предвкушении не столько результата, сколько самого процесса.

Наш народ любит решающие битвы. Нам нравится, когда на кону стоит нечто великое, когда от масштаба захватывает дух. Даже если силы не равны.

Особенно — если силы не равны.

Но так ведь еще интереснее.

В том, что сейчас как раз такой случай, никто не сомневается. Мы слабее, и нечего тут стыдиться. Понимают это и в нашей команде. Победитель чемпионата Европы против одного из главных его неудачников, известные всему миру звезды против крепких, но незаметных бойцов, Криштиану Роналду против….

А в самом деле, против кого? Когда я спросил Федора Смолова, есть ли у сборной России свой Криштиану, он очень честно и совершенно справедливо ответил, что такого человека нет, никто, мол, в России не борется за «Золотые мячи», нет кого-то, кто был бы на голову выше. Но вместе с тем добавил:

— Очень тяжело выстроить единый коллектив, когда в команде одна звезда. Вы сами сказали, у Португалии все крутится вокруг Криштиану. Нам такой человек не нужен.

В этой фразе Смолов коротко описал и наши недостатки, и наше главное преимущество. В самом деле у России нет Криштиану Роналду. Нет, к слову, и Куарежмы, Нани или Пепе. Их и не будет в ближайшее время.

Но если мы не ошибаемся в предчувствиях и ощущениях, у России есть команда. Или — скажем осторожнее — она появляется. И это дает надежду.

Немного страшно, потому что сегодня молодой команде могут сломать хребет. Пойдет у Криштиану, как шло всю весну, залетит один, второй… Роналду и не таких уничтожал — «Баварию», «Атлетико», «Ювентус». Там защитники поопытнее Джикии с Васиным.

Но страх перед подобным столкновением это даже хорошо. Не боятся только глупцы. Главное — использовать свой страх самому, а не давать это делать сопернику. Черчесов много говорил о психологии во время подготовки к Кубку. Вот сейчас она пригодится.

И как никогда нам нужен Акинфеев — в своем лучшем, спокойном, хладнокровном виде. Сотый матч за сборную в таких обстоятельствах это круто, это вызов как раз для него. Супермотивация, которой так много, что можно поделиться и со всей командой.

Они чемпионы, мы хозяева.

Посмотрим, чья возьмет.