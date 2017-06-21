Акинфеев vs Роналду: отбить золотой мяч
Сегодня Россия сыграет второй, и главный, матч группового этапа Кубка конфедераций. Наша команда сразится с Португалией — чемпионом Европы. Ключевая дуэль — битва Игоря Акинфеева, проводящего сотую встречу за сборную, с обладателем «Золотого мяча» Криштиану Роналду.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
Давно такого не было, чтобы сборная готовилась к важной игре в совершенно спокойной, лишенной
Но период спокойствия заканчивается. Надвигается буря. И чем меньше времени остается до стартового свистка, тем чернее тучи. Мы еще не знаем, что вынесем из этого шторма — славу или крушение. А может,
Наш народ любит решающие битвы. Нам нравится, когда на кону стоит нечто великое, когда от масштаба захватывает дух. Даже если силы не равны.
Особенно — если силы не равны.
Но так ведь еще интереснее.
В том, что сейчас как раз такой случай, никто не сомневается. Мы слабее, и нечего тут стыдиться. Понимают это и в нашей команде. Победитель чемпионата Европы против одного из главных его неудачников, известные всему миру звезды против крепких, но незаметных бойцов, Криштиану Роналду против….
А в самом деле, против кого? Когда я спросил Федора Смолова, есть ли у сборной России свой Криштиану, он очень честно и совершенно справедливо ответил, что такого человека нет, никто, мол, в России не борется за «Золотые мячи», нет
— Очень тяжело выстроить единый коллектив, когда в команде одна звезда. Вы сами сказали, у Португалии все крутится вокруг Криштиану. Нам такой человек не нужен.
В этой фразе Смолов коротко описал и наши недостатки, и наше главное преимущество. В самом деле у России нет Криштиану Роналду. Нет, к слову, и Куарежмы, Нани или Пепе. Их и не будет в ближайшее время.
Но если мы не ошибаемся в предчувствиях и ощущениях, у России есть команда. Или — скажем осторожнее — она появляется. И это дает надежду.
Немного страшно, потому что сегодня молодой команде могут сломать хребет. Пойдет у Криштиану, как шло всю весну, залетит один, второй… Роналду и не таких уничтожал — «Баварию», «Атлетико», «Ювентус». Там защитники поопытнее Джикии с Васиным.
Но страх перед подобным столкновением это даже хорошо. Не боятся только глупцы. Главное — использовать свой страх самому, а не давать это делать сопернику. Черчесов много говорил о психологии во время подготовки к Кубку. Вот сейчас она пригодится.
И как никогда нам нужен Акинфеев — в своем лучшем, спокойном, хладнокровном виде. Сотый матч за сборную в таких обстоятельствах это круто, это вызов как раз для него. Супермотивация, которой так много, что можно поделиться и со всей командой.
Они чемпионы, мы хозяева.
Посмотрим, чья возьмет.
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