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Кубок конфедераций по футболу 2017
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30137592/
20 июня 2017, 23:18 | Чемпионат.com

Школьники могут занять свободные места на матчах Кубка конфедераций в Сочи

Школьники могут занять свободные места на матчах Кубка конфедераций на стадионе «Фишт» в Сочи, сообщил руководитель управления по подготовке объектов и организации мероприятий в Сочи оргкомитета «Россия-2018» Андрей Марков.

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© РИА "Новости"

Менее 29 тыс. зрителей наблюдали за первым в Сочи матчем турнира, в котором в понедельник на стадионе «Фишт» сборная Германии обыграла команду Австралии (3:2).

«У нас не так много свободных мест. Официальная вместимость стадиона на время Кубка конфедераций — 41 986 мест. Получается, вчера было чуть больше 10 тыc. свободных мест на стадионе. Мы прорабатываем с городом и ФИФА вопрос привлечения детей на свободные места турнира. Если в последний момент не будет продаж, мы компенсируем свободные места приглашением школьников. Ни с какими предложениями Минспорта мы не работаем, любой организатор заранее планирует, что делать со свободными местами.

Мы рассчитывали на цифру 28−30 тыс. зрителей по матчам группового этапа. Конечно, мы ожидаем большого наплыа зрителей на полуфинальные матчи. Сами понимаете, что если будет играть сборная России, то здесь не останется ни одного свободного места. Мы готовы к этому, разумеется», — приводит слова Маркова FlashCrimea.
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