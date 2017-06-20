Валерий Карпин: Тоже предлагаю сжечь Будогосского, это будет лучший вариант

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Ранее Будогосский заявил в интервью «Р-Спорт»: «Футбол с видеоповторами — это уже другой футбол. Это убьет футбол нашего детства, это будет совершенно другая игра. Я как Джордано Бруно, которого сжигали на костре, а он до конца остался при своем мнении. Я остаюсь при своем мнении. Единственная система, которую необходимо было внедрить в футболе — это система определения взятия ворот. Вот это действительно было необходимо».

— Ну, тогда предлагаю Будогосского, как и Джордано Бруно, наверное, сжечь, это будет лучший вариант, — сказал в эфире программы «Тотальный разбор» Карпин. — Ну, а как по-другому? Как в детстве? Давайте тогда, как в детстве, играть босиком, на камнях, на стекле давайте играть, мячом из бычьего пузыря. Детство Будогосского было давным-давно, тогда и бутс, наверное, не было.

Если во всем мире все идет вперед, технологии применяются для всего, а мы будем жить в 15 веке. Давайте так….