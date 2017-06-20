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Кубок конфедераций по футболу 2017
До матча Россия - Португалия
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа A
17.06 завершен Россия 2
Новая Зеландия 0
тв
Группа A
18.06 завершен Португалия 2
Мексика 2
тв
Группа B
18.06 завершен Камерун 0
Чили 2
тв
Группа B
19.06 завершен Австралия 2
Германия 3
тв
Группа A
21.06 не начался Россия
Португалия
тв
Группа A
21.06 не начался Мексика
Новая Зеландия
тв
Группа B
22.06 не начался Камерун
Австралия
тв
Группа B
22.06 не начался Германия
Чили
тв
Группа A
24.06 не начался Мексика
Россия
тв
Группа A
24.06 не начался Новая Зеландия
Португалия
тв
Группа B
25.06 не начался Германия
Камерун
тв
Группа B
25.06 не начался Чили
Австралия
1/2 финала
28.06 не начался 1A
2B
1/2 финала
29.06 не начался 1B
2A
Матч за 3-е место
2.07 не начался L 1A/2B
L 1B/2A
Финал
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W 1B/2A
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30137525/
20 июня 2017, 23:15 | Спорт-Экспресс

Валерий Карпин: Тоже предлагаю сжечь Будогосского, это будет лучший вариант

Бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин раскритиковал позицию главы департамента судейства и инспектирования РФС Андрея Будогосского, который не поддержал использование видеоповторов — главного тренда первых матчей проходящего в России Кубка конфедераций-2017.

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© РИА "Новости"

Ранее Будогосский заявил в интервью «Р-Спорт»: «Футбол с видеоповторами — это уже другой футбол. Это убьет футбол нашего детства, это будет совершенно другая игра. Я как Джордано Бруно, которого сжигали на костре, а он до конца остался при своем мнении. Я остаюсь при своем мнении. Единственная система, которую необходимо было внедрить в футболе — это система определения взятия ворот. Вот это действительно было необходимо».

— Ну, тогда предлагаю Будогосского, как и Джордано Бруно, наверное, сжечь, это будет лучший вариант, — сказал в эфире программы «Тотальный разбор» Карпин. — Ну, а как по-другому? Как в детстве? Давайте тогда, как в детстве, играть босиком, на камнях, на стекле давайте играть, мячом из бычьего пузыря. Детство Будогосского было давным-давно, тогда и бутс, наверное, не было.

Если во всем мире все идет вперед, технологии применяются для всего, а мы будем жить в 15 веке. Давайте так….
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