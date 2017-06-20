C высоко поднятыми трусами

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Революцией называют введение видеоповторов для судей. С точки зрения развития футбола это, возможно, вообще главный и досрочный итог Кубка конфедераций. ФИФА готова к реформам не только на словах — и это почти всем нравится.

Но так получилось, что меняется ФИФА медленно и неоднородно. Некоторые ее структуры застряли в глубоком прошлом и нежелание менять установленные правила трудно объяснить логически.

К примеру, всем аккредитованным представителям пишущей прессы (даже этот термин из прошлого века) запрещено записывать «любые аудио-, видео- и/или аудиовизуальные материалы, записанные во время турнира на стадионах». Говоря проще, нельзя ни записывать слова футболистов на диктофоны, ни снимать видео. Наказание — лишение аккредитации. Раз вы пишущие, пишите в блокноты.

В общем, под страхом отлучения от турнира нельзя было записать ни то, как Португалия приезжает на тренировку, ни то, как Криштиану Роналду впервые выходит на поле стадиона «Спартак», ни радости всей команды, когда лучший футболист мира ошибся в передаче и оказался в центре квадрата в роли «собачки».

Португалия поделилась на два больших квадрата. Роналду, разумеется, оказался в одной компании с друзьями — Пепе и Рикарду Куарежмой. И чем интенсивнее ходил мяч, тем выше нападающий «Реала» поднимал трусы. В самом конце, когда открытая часть завершилась, издалека казалось, что Роналду занимается в коротких плавках.

Как и Россия, наш соперник тренировался в полном составе. Судя по мимике Фернанду Сантуша, качество газона спартаковского стадиона произвело на гостей самое благоприятное впечатление.

Вообще день для Португалии получился веселым. Накануне, когда команда только прилетела в Москву, шел дождь, а у гостиницы чемпионов Европы встречали всего несколько человек. Вчера погода была отменной, а прознав, где живет Криштиану, у отеля целый день дежурила толпа фанатов. Сколько ни говори, что Роналду привык к обожанию, привычку нужно чем-то подпитывать.

Наверняка ему было приятно.