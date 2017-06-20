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ДАННИ: ЧЕРЧЕСОВ ДОБАВИЛ СБОРНОЙ ХАРАКТЕРА

Экс-игрок «Зенита» Данни поделился некоторыми любопытными мыслями о сборной Станислава Черчесова интервью изданию Record.

Характер

— Со сменой тренера произошла и смена игроков в сборной. Теперь вызываются футболисты «Краснодара», «Терека», «Ростова». А раньше было нормой, что играли только футболисты из ЦСКА, «Спартака», да «Зенита». Черчесов добавил сборной характера. Это ее главное оружие.

Головин — талант

— В команде есть отличные игроки. Смолов очень силен, просто зверь! На мой взгляд, он один из лучших российских футболистов современности. И главная атакующая сила сборной.

В центре поля хорош Глушаков, он опытен, умеет все: контролирует ход игры, начинает атаки, здорово обороняется.

Еще мне нравится нападающий «Ростова» Дмитрий Полоз — мощный, работает по всему фронту атаки, много перемещается, защитникам будет непросто.

Впечатляет и молодой игрок Головин. Большой талант, у него великолепная левая, играет на любой позиции в полузащите.

Титул чемпионов

— Эти парни сделают все возможное, чтобы победить Португалию, и таким образом показать болельщикам, что способны стать чемпионами. Но на российских футболистов оказывается громадное давление: со стороны президента страны, болельщиков, к тому же они играют дома.

КТО СЫГРАЕТ ПРОТИВ РОССИИ

Главная интрига, по мнению португальской прессы, сводится к тому, сыграет ли нападающий Андре Силва с первых минут. После матча с Мексикой (2:2) Фернанду Сантуша раскритиковали за консервативный подход к выбору стартового состава. Специалист все последние матчи наигрывал связку Роналду-Силва, а в Кубке конфедераций вернул в основу Куарежму с Нани.

Ожидается, что на игру с Россией португальцы выйдкт в чуть более атакующем варианте. Динамики в нападении добавит 21-летний новичок «Милана». Тем более Силва очень быстро сыгрался с Роналду. В последних.

матчах дуэт демонстрировал сумасшедшую результативность. При связке Роналду-Силва Португалия забила 21 из своих 24 голов в официальных матчах. Шесть мячей на счету Андре, 11 — у Криштиану.

Если Силва выйдет с первых минут, на скамейку отправится Нани. Его появление в матче с Мексикой не принесло нужного эффекта, считают в Португалии. Впрочем, это очевидно всем, кто смотрел игру. Зато выход Силвы на последние 10 минут добавил португальцам агрессивности в атаке.

ЧТО ГОВОРЯТ О РОССИИ

Беспокойство вызывает тот факт, что Португалия ни разу не выигрывала у сборной России на ее поле. Хоть с Криштиану в составе, хоть без него. А главным достоинством команды Станислава Черчесова называют физически мощных футболистов, способных продавить чуть ли не любого соперника. В Португалии предлагают следующий рецепт победы: «Против физически мощных русских необходим такой игрок, как Андре Силва. Он станет наконечником атаки, добавит мощи. И развяжет руки Роналду, который сможет выполнять другие функции на поле», — утверждает Record.

Также есть вероятность, что Сантуш укрепит полузащиту, и на поле появится Адриен Силва. Так, по мнению португальских СМИ, сборная сможет нейтрализовать сильнейшую линию российской команды — полузащиту.