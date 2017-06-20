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Непросто заставить Пепе улыбнуться, но российским репортерам это удалось. Первый же вопрос заставил португальца погрузиться в сладкие воспоминания.

— В России есть такой тренер Анатолий Бышовец, он часто рассказывает о вашем совместном прошлом в «Маритиму». А что вы помните о Бышовце?

— О, мне рассказать о Бышовце? — переспросил защитник. — Знаете, я благодарен всем тренерам, которые со мной работали, ценю их. Они все были важны для меня как для игрока, и Бышовец — не исключение. В то время мне было 18−19 лет, я помню хорошо, как мы вместе работали и мне дороги эти воспоминания. Поверьте, каждый тренер дал мне кое-что как футболисту.

— Что ожидаете от матча с Россией?

— Россия — сплоченная команда. Все футболисты выкладываются по полной программе, используют разрывы в зонах соперника. Но мы знаем, как этому противостоять. Не буду говорить, как именно. Лучше быть скромными. Скромность украшает.

— Криштиану Роналду — ваш друг. Как влияет на него история с налоговыми махинациями?

— Португалия впервые участвует в таком турнире. Это большая мотивация для нас. И Криштиану мотивирован вместе со всеми.

— Какие выводы сделали после матча с Мексикой?

— Нам не повезло, мы получили голы в концовках таймов. В матче с Россией нужно учесть все ошибки, мы должны быть на высоте.

— Как вы относитесь к видеопросмотрам?

— Сложный вопрос. Есть разные мнения. Игрокам не нужно много размышлять на эту тему. Но думаю, все это пойдет нам на пользу. Весьма ценный эксперимент, которому нужно оказывать поддержку.

После Пепе на вопросы отвечал Фернанду Сантуш. И главный тренер сборной Португалии тоже начал с комплимента российскому коллеге. Причем, не Станиславу Черчесову, а Дмитрию Аленичеву, с которым Сантуш работал в «Порту».

— Я часто беседую с Дмитрием. Можно сказать, что мы близкие друзья. Два-три года назад были вместе на большом празднике футбола, здорово поговорили, и после этого общаемся каждый месяц. Это дорогой для меня друг. Разумеется, мы поболтали и после моего приезда в Россию.

Впрочем, несколько приятных слов было сказано и в адрес Черчесова.

— С уважением отношусь ко всем российским игрокам, ко всей сборной, — сказал Сантуш. — Россия переживает стадию обновления. Уже мало что связано с той командой, которая была на прошлом турнире. На мой взгляд, сборная России с новым тренером стала лучше именно как команда. Российские футболисты сделали шаг вперед, стали играть друг за друга. Мы не боимся соперника, но уважаем его.

— Сборная Португалии выиграла чемпионат Европы, но многие критиковали ее футбол. Что-то поменялось за этот год в плане зрелищности?

— Не знаю, что такое зрелищный или красивый футбол для вас. Знаю, что это значит для меня. У каждого свое мнение, нет смысла вдаваться в дискуссию. Мы в каждом матче играем на победу, вот что важно. И статистика это подтверждает. В матче с Россией выставим лучших футболистов. Результат против Мексики нас немного разочаровал, постараемся сыграть лучше.

Матч Кубка конфедераций Россия — Португалия состоится в Москве в среду, 21 июня, на стадионе «Спартак». Начало встречи — в 18.00 по московскому времени.