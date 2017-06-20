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Кубок конфедераций по футболу 2017
До матча Россия - Португалия
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа A
17.06 завершен Россия 2
Новая Зеландия 0
тв
Группа A
18.06 завершен Португалия 2
Мексика 2
тв
Группа B
18.06 завершен Камерун 0
Чили 2
тв
Группа B
19.06 завершен Австралия 2
Германия 3
тв
Группа A
21.06 не начался Россия
Португалия
тв
Группа A
21.06 не начался Мексика
Новая Зеландия
тв
Группа B
22.06 не начался Камерун
Австралия
тв
Группа B
22.06 не начался Германия
Чили
тв
Группа A
24.06 не начался Мексика
Россия
тв
Группа A
24.06 не начался Новая Зеландия
Португалия
тв
Группа B
25.06 не начался Германия
Камерун
тв
Группа B
25.06 не начался Чили
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28.06 не начался 1A
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L 1B/2A
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30136863/
20 июня 2017, 22:39 | ТАСС

Мутко отметил прогресс в развитии сборной России по футболу

МОСКВА, 20 июня. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Сборная России по футболу только проходит путь своего становления, однако движение вперед присутствует. Такое мнение перед матчем российских футболистов с португальской командой высказал вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко.

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© РИА "Новости"
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Матч второго тура Кубка конфедераций между сборными России и Португалии состоится на московском стадионе «Спартак» в среду, встреча начнется в 18:00 мск. В первой игре на турнире россияне со счетом 2:0 одолели новозеландцев, португальцы сыграли вничью с мексиканцами (2:2).

«Завтрашний матч сборной России вызвал повышенный интерес, все билеты проданы. Надеюсь, что мы увидим прекрасную игру и наша команда не разочарует болельщиков. Результат предсказать сложно, спорт есть спорт. Мы строим команду, она двигается вперед, возможно, мы все смотрим в будущее, но ребята готовились, старались и, надеюсь, завтра нам за них стыдно не будет», — сказал Мутко.

В другом матче группы А сыграют сборные Мексики и Новой Зеландии. В четверг в группе Б состоятся матчи Камерун — Австралия и Германия — Чили.

Стартовавший 17 июня Кубок конфедераций проходит в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани. В первом туре было сыграно четыре матча. Турнир продлится до 2 июля.
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