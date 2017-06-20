Мутко отметил прогресс в развитии сборной России по футболу

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Матч второго тура Кубка конфедераций между сборными России и Португалии состоится на московском стадионе «Спартак» в среду, встреча начнется в 18:00 мск. В первой игре на турнире россияне со счетом 2:0 одолели новозеландцев, португальцы сыграли вничью с мексиканцами (2:2).

«Завтрашний матч сборной России вызвал повышенный интерес, все билеты проданы. Надеюсь, что мы увидим прекрасную игру и наша команда не разочарует болельщиков. Результат предсказать сложно, спорт есть спорт. Мы строим команду, она двигается вперед, возможно, мы все смотрим в будущее, но ребята готовились, старались и, надеюсь, завтра нам за них стыдно не будет», — сказал Мутко.

В другом матче группы А сыграют сборные Мексики и Новой Зеландии. В четверг в группе Б состоятся матчи Камерун — Австралия и Германия — Чили.