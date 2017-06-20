Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Кубок конфедераций по футболу 2017
До матча Россия - Португалия
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа A
17.06 завершен Россия 2
Новая Зеландия 0
тв
Группа A
18.06 завершен Португалия 2
Мексика 2
тв
Группа B
18.06 завершен Камерун 0
Чили 2
тв
Группа B
19.06 завершен Австралия 2
Германия 3
тв
Группа A
21.06 не начался Россия
Португалия
тв
Группа A
21.06 не начался Мексика
Новая Зеландия
тв
Группа B
22.06 не начался Камерун
Австралия
тв
Группа B
22.06 не начался Германия
Чили
тв
Группа A
24.06 не начался Мексика
Россия
тв
Группа A
24.06 не начался Новая Зеландия
Португалия
тв
Группа B
25.06 не начался Германия
Камерун
тв
Группа B
25.06 не начался Чили
Австралия
1/2 финала
28.06 не начался 1A
2B
1/2 финала
29.06 не начался 1B
2A
Матч за 3-е место
2.07 не начался L 1A/2B
L 1B/2A
Финал
2.07 не начался W 1A/2B
W 1B/2A
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/football2017/news/30136755/
20 июня 2017, 21:05 | Спорт-Экспресс

Анатолий Бышовец: Пепе очень мне благодарен

Известный тренер Анатолий Бышовец с теплотой вспомнил работу с защитником «Реала» и сборной Португалии Пепе в «Маритиму» в 2003 году.

Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

© РИА "Новости"

Специалист считает, что сыграл свою роль в успешной карьере футболиста.

— У нас прекрасные отношения и с Пепе, и с Данни, — сказал Бышовец. — Первый приезжал сюда, когда мы играли с «Реалом» матч Кубка РЖД. Игра была интересной — ведя 3:1, мы уступили 3:4. После окончания он хотел меня увидеть, но не застал в раздевалке из-за пресс-конференции. Через день на встрече команд мы здорово поговорили. Тогда Пепе признался, что очень мне благодарен за то, что поверил и вселил в него уверенность. В 18 лет он был футболистом с маленьким контрактом и далеким от основного состава. Я же привлек его в основу «Маритиму», и он оправдал доверие. Футболист быстро преобразился, проявил отличную самоотдачу и самоконтроль. Я его использовал в средней линии — там же, где позже Жозе Моуринью, поскольку он эффективно действует не только в обороне, но и в поддержке завершающей стадии. Тренеру важно раскрыть личностные возможности игрока.

Несмотря на то, что в последнее время Пепе часто не играл из-за травм, с мексиканцами он выглядел здорово.

— Завтра он создаст проблемы сборной России?

— Да. Завтрашний матч очень важен, и у нас есть хорошая возможность. Думаю, что ситуация для России достаточно благоприятная. В коллективе чувствуется единая воля. Это связано с мобильностью команды в прошлой встрече. К тому же у российской сборной перерыв между играми на день больше. Этот фактор настраивает на оптимизм. Думаю, что для победы основания есть, но больше уверенность, что не проиграем португальцам.

— Рассчитываете на ничью?

— Не столько рассчитываю. Все же, играя на ничью, придется заведомо отдать инициативу и действовать на контратаках. Уровень португальцев довольно высок, но сборная России совершенствуется от матча к матчу. Важно будет реализовать план на игру и насколько он будет верным. (Евгений БЕЛОУСОВ).

Матч группового турнира Россия — Португалия состоится 21 июня, начало — в 18.00 по московскому времени.

Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости по теме

Еще 7 новостей   Все новости
19 июня

В Петербурге эксперимент ФИФА провалился

"Королевский клуб" без короля. Где начнет сезон Роналду

Громкое назначение в РФПЛ
Викторина
Какой футболист провел больше всех матчей за сборную России?