Анатолий Бышовец: Пепе очень мне благодарен

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Специалист считает, что сыграл свою роль в успешной карьере футболиста.

— У нас прекрасные отношения и с Пепе, и с Данни, — сказал Бышовец. — Первый приезжал сюда, когда мы играли с «Реалом» матч Кубка РЖД. Игра была интересной — ведя 3:1, мы уступили 3:4. После окончания он хотел меня увидеть, но не застал в раздевалке из-за пресс-конференции. Через день на встрече команд мы здорово поговорили. Тогда Пепе признался, что очень мне благодарен за то, что поверил и вселил в него уверенность. В 18 лет он был футболистом с маленьким контрактом и далеким от основного состава. Я же привлек его в основу «Маритиму», и он оправдал доверие. Футболист быстро преобразился, проявил отличную самоотдачу и самоконтроль. Я его использовал в средней линии — там же, где позже Жозе Моуринью, поскольку он эффективно действует не только в обороне, но и в поддержке завершающей стадии. Тренеру важно раскрыть личностные возможности игрока.

Несмотря на то, что в последнее время Пепе часто не играл из-за травм, с мексиканцами он выглядел здорово.

— Завтра он создаст проблемы сборной России?

— Да. Завтрашний матч очень важен, и у нас есть хорошая возможность. Думаю, что ситуация для России достаточно благоприятная. В коллективе чувствуется единая воля. Это связано с мобильностью команды в прошлой встрече. К тому же у российской сборной перерыв между играми на день больше. Этот фактор настраивает на оптимизм. Думаю, что для победы основания есть, но больше уверенность, что не проиграем португальцам.

— Рассчитываете на ничью?

— Не столько рассчитываю. Все же, играя на ничью, придется заведомо отдать инициативу и действовать на контратаках. Уровень португальцев довольно высок, но сборная России совершенствуется от матча к матчу. Важно будет реализовать план на игру и насколько он будет верным. (Евгений БЕЛОУСОВ).

Матч группового турнира Россия — Португалия состоится 21 июня, начало — в 18.00 по московскому времени.