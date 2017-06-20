Анатолий Бышовец: Пепе очень мне благодарен
Известный тренер Анатолий Бышовец с теплотой вспомнил работу с защитником «Реала» и сборной Португалии Пепе в «Маритиму» в 2003 году.
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Специалист считает, что сыграл свою роль в успешной карьере футболиста.
— У нас прекрасные отношения и с Пепе, и с Данни, — сказал Бышовец. — Первый приезжал сюда, когда мы играли с «Реалом» матч Кубка РЖД. Игра была интересной — ведя 3:1, мы уступили 3:4. После окончания он хотел меня увидеть, но не застал в раздевалке
Несмотря на то, что в последнее время Пепе часто не играл
— Завтра он создаст проблемы сборной России?
— Да. Завтрашний матч очень важен, и у нас есть хорошая возможность. Думаю, что ситуация для России достаточно благоприятная. В коллективе чувствуется единая воля. Это связано с мобильностью команды в прошлой встрече. К тому же у российской сборной перерыв между играми на день больше. Этот фактор настраивает на оптимизм. Думаю, что для победы основания есть, но больше уверенность, что не проиграем португальцам.
— Рассчитываете на ничью?
— Не столько рассчитываю. Все же, играя на ничью, придется заведомо отдать инициативу и действовать на контратаках. Уровень португальцев довольно высок, но сборная России совершенствуется от матча к матчу. Важно будет реализовать план на игру и насколько он будет верным. (Евгений БЕЛОУСОВ).
Матч группового турнира Россия — Португалия состоится 21 июня, начало — в 18.00 по московскому времени.
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