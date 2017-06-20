Мутко: ФИФА не имеет нареканий к организации Кубка конфедераций по итогам первого тура

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Стартовавший 17 июня Кубок конфедераций проходит в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани. В первом туре было сыграно четыре матча.

«Первый тур прошел в очень хорошей атмосфере и никаких нареканий со стороны ФИФА не было. Обстановка доброжелательная, команды получают хорошую поддержку. Мы видим достаточно много гостей, много мексиканцев, есть и немецкие болельщики, и австралийцы, сейчас большая армия болельщиков чилийской сборной перемещается между городами: погуляв в Москве, они поехали в Казань. Турнир набирает ход», — сказал Мутко.

В первом матче турнира сборная России со счетом 2:0 обыграла новозеландцев, ее соперники по группе — португальцы и мексиканцы — сыграли вничью (2:2). В другом квартете чилийцы со счетом 2:0 оказались сильнее сборной Камеруна, а команда Германии одержала победу в игре с австралийцами (3:2).

«Футбол очень интересный, были матчи очень высокого уровня, к которым можно отнести игру Португалия — Мексика. Очень хороший футбол показали чилийцы. Сборная Камеруна — молодая и интересная команда, в которой собраны быстрые и атлетичные футболисты, и я абсолютно уверен, что результаты матчей с ее участием будет непредсказуемыми», — отметил вице-премьер РФ по спорту, туризму и молодежной политике.

«Проходных игр ни у кого не будет. Первый тур получился, мы увидели яркий и интересный футбол. Надеюсь, что он понравился зрителям», — добавил он.

Во втором туре будут сыграны следующие матчи: Россия — Португалия, Мексика — Новая Зеландия (оба — 21 июня), Камерун — Австралия, Германия — Чили (оба — 22 июня). Турнир продлится до 2 июля.