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Кубок конфедераций по футболу 2017
До матча Россия - Португалия
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа A
17.06 завершен Россия 2
Новая Зеландия 0
тв
Группа A
18.06 завершен Португалия 2
Мексика 2
тв
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18.06 завершен Камерун 0
Чили 2
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Группа B
19.06 завершен Австралия 2
Германия 3
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21.06 не начался Россия
Португалия
тв
Группа A
21.06 не начался Мексика
Новая Зеландия
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Группа B
22.06 не начался Камерун
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30136510/
20 июня 2017, 20:48 | ТАСС

Мутко: ФИФА не имеет нареканий к организации Кубка конфедераций по итогам первого тура

МОСКВА, 20 июня. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Международная федерация футбола (ФИФА) не имеет нареканий к организации Кубка конфедераций по итогам первого тура соревнований. Об этом ТАСС сообщил вице-премьер РФ Виталий Мутко.

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© РИА "Новости"

Стартовавший 17 июня Кубок конфедераций проходит в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани. В первом туре было сыграно четыре матча.

«Первый тур прошел в очень хорошей атмосфере и никаких нареканий со стороны ФИФА не было. Обстановка доброжелательная, команды получают хорошую поддержку. Мы видим достаточно много гостей, много мексиканцев, есть и немецкие болельщики, и австралийцы, сейчас большая армия болельщиков чилийской сборной перемещается между городами: погуляв в Москве, они поехали в Казань. Турнир набирает ход», — сказал Мутко.

В первом матче турнира сборная России со счетом 2:0 обыграла новозеландцев, ее соперники по группе — португальцы и мексиканцы — сыграли вничью (2:2). В другом квартете чилийцы со счетом 2:0 оказались сильнее сборной Камеруна, а команда Германии одержала победу в игре с австралийцами (3:2).

«Футбол очень интересный, были матчи очень высокого уровня, к которым можно отнести игру Португалия — Мексика. Очень хороший футбол показали чилийцы. Сборная Камеруна — молодая и интересная команда, в которой собраны быстрые и атлетичные футболисты, и я абсолютно уверен, что результаты матчей с ее участием будет непредсказуемыми», — отметил вице-премьер РФ по спорту, туризму и молодежной политике.

«Проходных игр ни у кого не будет. Первый тур получился, мы увидели яркий и интересный футбол. Надеюсь, что он понравился зрителям», — добавил он.

Во втором туре будут сыграны следующие матчи: Россия — Португалия, Мексика — Новая Зеландия (оба — 21 июня), Камерун — Австралия, Германия — Чили (оба — 22 июня). Турнир продлится до 2 июля.
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