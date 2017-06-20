Паулу Барбоза: Ничья с Россией будет неплохим результатом

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«САНТУШ НЕ ИЗМЕНИТ СОСТАВ»

— Как восприняли в Португалии ничью с Мексикой?

— Неплохой результат. Конечно, сборная играла на победу. Но Мексика — хорошая команда. Мы здесь считаем, что ничья — хороший результат, учитывая все, что происходило на поле.

— Вас удивил состав сборной Португалии на первый матч?

— Да. На месте Нани должен был играть Бернарду Силва. А на вместо Жоау Моутинью — Адриен Силва.

— Многие думали, что вместо Куарежмы и Нани сыграют Андре Силва и Желсон. Кто же лучше на данный момент?

— В Португалии тоже все считают, что Желсон может играть с первых минут. Но, думаю, мы его еще увидим. Все зависит от тактики. Могу сказать одно: Желсон в любой момент может изменить ход матча. Он молодой и очень перспективный. Поэтому Желсон, Бернарду Силва, Адриен — те игроки, которые должны появляться в составе чаще.

— Почему же не рискует главный тренер Фернанду Сантуш? И риск ли это вообще, делать ставку на Желсона?

— Наверное, считает, что парень еще очень молод, ведь он только начал играть за сборную. Вот и не захотел рискнуть. Но когда Желсон вышел на поле в матче с Мексикой, было видно, что команда стала играть лучше.

— Со сборной России Сантуш может поменять состав?

— Не думаю. Тот же самый состав выпустит.

— Португальские СМИ пишут, что Андре Силва выйдет в помощь Криштиану Роналду.

— Не верю я в такой расклад.

«ГОМЕШ — СЛАБОЕ ЗВЕНО СБОРНОЙ»

— Можно ли говорить, что Андре Гомеш — самое слабое звено в этом составе?

— Да, так и есть. Но он молодой еще. При этом провел хороший год в «Барселоне», набирается опыта.

— Почему не играет один из самых дорогих португальских футболистов — Бернарду Силва?

— Все по той же причине — он молодой футболист, начинающий, а в сборной все еще идет процесс обновления.

— Но Бернарду отыграл сезон в «Монако», перешел в «Манчестер Сити». Разве не показатель, что должен играть?

— Видимо, для тренера сборной это не показатель.

— Значит, можно говорить, что Сантуш — консервативный тренер?

— Сантуш пока не хочет рисковать. Посмотрим, как дальше себя поведет.

«ПОНРАВИЛИСЬ СМОЛОВ И ГЛУШАКОВ»

— Многие российские эксперты уверены, что Португалия пойдет вперед, и Россия сможет ее ловить на контратаках. Что скажете?

— Не думаю, что они пойдут вперед. Португалия будет играть осторожно, так как понимает, что Россия — хорошая команда, ее нельзя недооценивать. Думаю, в этом матче шансы 50 на 50. Ничья для нас тоже будет неплохим результатом.

— Две ничьи подряд — так можно и из группы не выйти.

— Но мы стали чемпионами Европы примерно в таком же стиле, правильно? Сколько ничьих было, или все уже забыли?

— Слабое место португальцев — оборона?

— Да, особенно центральные защитники.

— Если поменять Пепе на Нету, что-то изменится?

— Нет, а если выпустить Бруну Алвеша — наверное, да.

— Что скажете о сборной России после матча с Новой Зеландией?

— Команда хорошо играла. С Португалией сыграют еще более уверенно. Плюс весь стадион будет болеть за Россию. Команда должна и дальше проявлять инициативу на поле. Но то же можно сказать и о Португалии. Кто меньше сделает ошибок, тот и победит.

— Сборная России сильно изменилась по сравнению с Евро-2016?

— Да, играет больше футболистов «Ростова», «Краснодара», «Зенита». Плюс другая тактическая схема. Игра в три защитника — большая новизна. Но если будет результат, значит, тренер все правильно сделал.

— По первым матчам России и Португалии кто из игроков в сборных больше понравился?

— Смолов и Глушаков плюс Желсон и Криштиану.

— А как же Куарежма?

— Он тоже неплохо сыграл, но надо давать оценку за весь матч, а его лучше провел Роналду.