Хуан Карлос Осорио: Новозеландцы — как регбисты. Такие же остервенелые
Сборная Мексики переместилась на Черное море, привезя с собой солнце и эмоции.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
Появление сборной Мексики оживило сонный сочинский курорт. На
Главный тренер сборной Мексики Хуан Карлос Осорио начал общение с прессой с красивого жеста. Модератор уже дал слово молодому репортеру, но колумбийский специалист настоятельно попросил передать микрофон пожилому человеку.
Как мы выяснили позднее, это был Муриси Рамальо. Большой друг Осорио и известный бразильский футболист и тренер. В 77-м он становился чемпионом страны с «Сан-Паулу» как игрок, а как тренер брал золото серии А в 2006, 2007, 2008 и 2010-м! Три первых раза опять же с «Сан-Паулу», а потом с «Флуминенсе».
— Мы должны подойти к матчу с полной ответственностью, — отметил Осорио на вопрос бразильского коллеги о сложности с настроем на соперники ниже классом. — Никто не ждет, что матч будет легким. Соперник требует того, чтобы мы немного перестроили свою игру по сравнению с игрой против Португалии.
Новая Зеландия — сильная физически команда. И сильная духом. В
— Как отнеслись к новым правилам, по которым судьи могут просматривать повторы? Не убивает ли это эмоции игры?
— Технологии способствуют развитию человечества и футбола в частности. Считаю, это правило пойдет только на пользу. Справедливости становится больше.
— Форвард Ирвинг Лосано отлучался из сборной на подписание контракта с ПСВ. Почему вы так демократичны?
— Потому что я понимаю, как важны для ребят такие моменты в карьере. Кроме того я осознаю, что попадание игроков в европейские клубы идет сборной на пользу. Уровень команды от этого только растет. А с дисциплиной у нас полный порядок, поверьте.
— Вы успешно противостояли Португалии. Может, поделитесь со сборной России, как остановить Криштиану?
— Спасибо за добрые слова о нашей игре. Мы действительно сумели добиться успеха. Что же касается России, то у нее и так есть план, я уверен. А я со своей стороны с удовольствием спросил бы у российского тренера, как нам обыграть новозеландцев.
***
Нападающий Ирвинг Лосано cтал игроком ПСВ буквально накануне. Ранее 21-летний форвард выступал на родине за «Пачуку». По такому случаю Асорио взял его с собой на
— Я
— Почему выбрали именно ПСВ?
— Мы решили так вместе с семьей. Многое понравилось. Это клуб, который открывает передо мной большие перспективы. Надеюсь, сделал правильный выбор.
***
Центральный полузащитник «Порту» Эктор Эррера поддержал тренера и предупредил, что игра против Новой Зеландии не будет для его команды «легкой прогулкой».
— Мы добились ничьей с Португалией, и многие считают, что это был сложнейший для нас матч на турнире. Но я не согласен. С Новой Зеландией будет даже сложнее, чем против Криштиану. Потому что этот соперник обладает очень сильным характером. Нам нельзя расслабляться.
— Рядом с вами сидит Ирвинг Лосано, который
— Поздравляю его. Играть в Европе — мечта любого игрока. Пусть продолжает в том же духе. Чем больше игроков будет в сильных чемпионатах, тем лучше для сборной Мексики.
***
За сборной Мексики в Сочи прибыла не только армия репортеров и фанатов, но и отличная погода. Тем не менее, до того как команда опробовала поле «Фишта», газон усердно сушили огромными вентиляторами.
А что до тренировки, то действия игроков на протяжении открытой части занятия контрастировали со словами тренера о предельной концентрации: они балагурили, били по воротам пятками, любовались ареной. В общем, всячески давали понять: они в курсе, что приехали на курорт.
Напомним, что сборные Мексики и Новой Зеландии сыграют завтра в Сочи, начало игры — в 21.00 по московскому времени.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter