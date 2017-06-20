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Появление сборной Мексики оживило сонный сочинский курорт. На пресс-конференцию, посвященную матчу против Новой Зеландии, собрался чуть ли не полный зал латиноамериканских журналистов. Немцев и австралийцев в предыдущие дни было заметно меньше.

Главный тренер сборной Мексики Хуан Карлос Осорио начал общение с прессой с красивого жеста. Модератор уже дал слово молодому репортеру, но колумбийский специалист настоятельно попросил передать микрофон пожилому человеку.

Как мы выяснили позднее, это был Муриси Рамальо. Большой друг Осорио и известный бразильский футболист и тренер. В 77-м он становился чемпионом страны с «Сан-Паулу» как игрок, а как тренер брал золото серии А в 2006, 2007, 2008 и 2010-м! Три первых раза опять же с «Сан-Паулу», а потом с «Флуминенсе».

— Мы должны подойти к матчу с полной ответственностью, — отметил Осорио на вопрос бразильского коллеги о сложности с настроем на соперники ниже классом. — Никто не ждет, что матч будет легким. Соперник требует того, чтобы мы немного перестроили свою игру по сравнению с игрой против Португалии.

Новая Зеландия — сильная физически команда. И сильная духом. В чем-то эти ребята похожи на сборную своей страны по регби. Такие же бойцы. Так же остервенело цепляются за каждый мяч. Будет очень тяжело. Они не так техничны, прямолинейны. Объективно, мои игроки выше уровнем. Думаю, это всем очевидно. Однако в физическом плане нам будет очень тяжело.

— Как отнеслись к новым правилам, по которым судьи могут просматривать повторы? Не убивает ли это эмоции игры?

— Технологии способствуют развитию человечества и футбола в частности. Считаю, это правило пойдет только на пользу. Справедливости становится больше.

— Форвард Ирвинг Лосано отлучался из сборной на подписание контракта с ПСВ. Почему вы так демократичны?

— Потому что я понимаю, как важны для ребят такие моменты в карьере. Кроме того я осознаю, что попадание игроков в европейские клубы идет сборной на пользу. Уровень команды от этого только растет. А с дисциплиной у нас полный порядок, поверьте.

— Вы успешно противостояли Португалии. Может, поделитесь со сборной России, как остановить Криштиану?

— Спасибо за добрые слова о нашей игре. Мы действительно сумели добиться успеха. Что же касается России, то у нее и так есть план, я уверен. А я со своей стороны с удовольствием спросил бы у российского тренера, как нам обыграть новозеландцев.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Мексика в Сочи. Молодой форвард Лосано (слева) перешел вчера из "Пачуки" в ПСВ. Почти все вопросы об этом. <a href="https://t.co/swmArCDtty">pic.twitter.com/swmArCDtty</a></p>— Филипп Папенков (@PippoGranato) <a href="https://twitter.com/PippoGranato/status/877178999163801602">20 июня 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

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Нападающий Ирвинг Лосано cтал игроком ПСВ буквально накануне. Ранее 21-летний форвард выступал на родине за «Пачуку». По такому случаю Асорио взял его с собой на пресс-конференцию.

— Я наконец-то могу думать только о сборной. Нахожусь в отличной форме. Готов на 100 процентов. Переход в европейский клуб — это прекрасный момент в моей жизни.

— Почему выбрали именно ПСВ?

— Мы решили так вместе с семьей. Многое понравилось. Это клуб, который открывает передо мной большие перспективы. Надеюсь, сделал правильный выбор.

***

Центральный полузащитник «Порту» Эктор Эррера поддержал тренера и предупредил, что игра против Новой Зеландии не будет для его команды «легкой прогулкой».

— Мы добились ничьей с Португалией, и многие считают, что это был сложнейший для нас матч на турнире. Но я не согласен. С Новой Зеландией будет даже сложнее, чем против Криштиану. Потому что этот соперник обладает очень сильным характером. Нам нельзя расслабляться.

— Рядом с вами сидит Ирвинг Лосано, который только-только перешел в ПСВ.

— Поздравляю его. Играть в Европе — мечта любого игрока. Пусть продолжает в том же духе. Чем больше игроков будет в сильных чемпионатах, тем лучше для сборной Мексики.

***

За сборной Мексики в Сочи прибыла не только армия репортеров и фанатов, но и отличная погода. Тем не менее, до того как команда опробовала поле «Фишта», газон усердно сушили огромными вентиляторами.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Дождь в Сочи перестал, но поле решили подсушить дополнительно. <a href="https://twitter.com/hashtag/ConfedCup?src=hash">#ConfedCup</a> <a href="https://t.co/uuWxgOmKMp">pic.twitter.com/uuWxgOmKMp</a></p>— Филипп Папенков (@PippoGranato) <a href="https://twitter.com/PippoGranato/status/877201290799046656">20 июня 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

А что до тренировки, то действия игроков на протяжении открытой части занятия контрастировали со словами тренера о предельной концентрации: они балагурили, били по воротам пятками, любовались ареной. В общем, всячески давали понять: они в курсе, что приехали на курорт.

Напомним, что сборные Мексики и Новой Зеландии сыграют завтра в Сочи, начало игры — в 21.00 по московскому времени.