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Кубок конфедераций по футболу 2017
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Португалия
тв
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30136282/
20 июня 2017, 19:57 | ТАСС

Федерация футбола Чили договорится с игроками сборной о погашении долгов по премиальным

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Федерация футбола Чили попытается договориться с игроками сборной страны во время Кубка конфедераций о погашении задолженностей по премиальным за победы на Кубке Америки 2015 и 2016 гг. Об этом журналистам рассказал президент федерации футбола страны Артуро Салах.

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Чилийцы стали победителями домашнего Кубка Америки, проходившего в 2015 году. Спустя год они выиграли этот же турнир, посвященный 100-летию Южноамериканской конфедерации футбола и первому подобному соревнованию, проводившемуся в США.

«Я говорил об этом с игроками, и мы должны здесь договориться, — сказал руководитель федерации. — Тренироваться и играть нашей команде это не мешает».
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