Федерация футбола Чили договорится с игроками сборной о погашении долгов по премиальным

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Чилийцы стали победителями домашнего Кубка Америки, проходившего в 2015 году. Спустя год они выиграли этот же турнир, посвященный 100-летию Южноамериканской конфедерации футбола и первому подобному соревнованию, проводившемуся в США.

«Я говорил об этом с игроками, и мы должны здесь договориться, — сказал руководитель федерации. — Тренироваться и играть нашей команде это не мешает».