В сборной Мексики нет дисциплины?

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Осорио: Придется менять тактику

— Вы хорошо сыграли против Португалии. Есть ли шансы побороться за трофей?

— Думаю, шансы и правда есть, мы можем на равных играть со всеми командами, что и показали против Португалии. В Сочи у нас будет прекрасная возможность завоевать три очка. Тем не менее, игра против Новой Зеландии будет сложной. Придется изменить тактику, с учетом сильных и слабых сторон соперника.

— Что думаете о видеоассистенте? В вашем матче после повтора отменили гол португальцев.

— Я всегда считал, что технология способствует развитию во всех сферах жизни. Футбол — не исключение. Гол, который забила нам Португалия, был отменен справедливо. Для игры это нововведение — плюс. Система работает справедливо. Пока что во всех случаях голы были отменены правильно.

— Вы отпускали некоторых игроков из сборной на медосмотр в клубы прямо во время Кубка конфедераций. Разве это не отсутствие дисциплины?

— У нас нет проблем с тем, чтобы отпускать игроков. Мы же производим футболистов для европейских клубов. И если они заиграют в Европе, Мексика сможет добиться лучших результатов как страна. Этот факт никак не указывает на то, что в сборной нет дисциплины. Вот вам пример: Ирвинг Лосано очень хотел перейти в ПСВ. И мы все рады, что он подписал контракт с клубом во время Кубка конфедераций.

— Как будете играть против сборной Новой Зеландии?

— Знаем, что это сильная, мощная команда, хорошо играет в воздухе. Мы постараемся навязать борьбу за каждый мяч. Думаю, что наши таланты могут удивить соперника, и мы победим.

— У вас есть удачный опят игры с Португалией. Какой совет можете дать сборной России?

— Мы играли с сильным соперником. И смогли добиться очень хорошего результата. Россия хороша физически, да и с техникой все в порядке. Она тоже сможет добиться хорошего результата. Вообще эта группа сложна для всех. Думаю, матч Россия — Португалия получится очень интересным.

Эррера: Нам предстоит самая сложная игра

— Мы считаем, что сейчас будет самая сложная игра. Мне, возможно, придется играть в защите. Готов приносить пользу на той позиции, где скажет тренер. Хотя мне удобно играть центрального защитника, часто оказываюсь с мячом.

— Что нужно сделать в игре против Новой Зеландии, чтобы добиться победы?

— Выйти с большим желанием выиграть, стремиться забить гол, все как и в предыдущих матчах. Подойдем к этой игре как и к любой другой. Надеюсь, сможем победить.