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https://sport.mail.ru/football2017/news/30136003/
20 июня 2017, 19:30 | ТАСС

Чилийцы Видаль и Санчес благодарны игрокам «Строгино» за помощь в тренировках

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Лидеры сборной Чили Артуро Видаль и Алексис Санчес благодарны футболистам клуба второго дивизиона «Строгино» за помощь в тренировках команды во время Кубка конфедераций. Об этом журналистам рассказал президент Федерации футбола Чили Артуро Салах.

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Сборная Чили живет на базе «Строгино» и регулярно привлекает игроков местного клуба к занятиям.

«Мы очень благодарны за такой уровень организации и безопасности на турнире. Знаем, что в связи с событиями в Европе приходится очень много времени уделять как раз безопасности. Спасибо ребятам из “Строгино”, принимающим участие в тренировках, — сказал Салах. — Даже такие звезды мирового футбола как Видаль и Санчес рады с ними сыграть и благодарны им за помощь».

По словам Салаха, федерация не имеет вопросов по размещению сборной Чили. «Нас хорошо принимают, все продумано с логистикой, команде здесь комфортно и играть, и тренироваться. Нам нравится отношение к себе персонала, к тому же для нас большая честь, даже привилегия — быть в числе восьми команд, которые являются сильнейшими в своих конфедерациях, — отметил он.

«Для нас большая ответственность представлять здесь футбол Южной Америки, поэтому я получил уже немало поздравлений», — добавил Салах.

Чилийцы в первом матче турнира в Москве обыграли команду Камеруна (2:0). Во втором матче они сыграют с командой Германии в Казани 22 июня.
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