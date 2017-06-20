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Кубок конфедераций по футболу 2017
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30136000/
20 июня 2017, 19:26 | ТАСС

Сантуш: Роналду сконцентрирован на игре против сборной России

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Нападающий сборной Португалии и испанского футбольного клуба «Реал» Криштиану Роналду сконцентрирован только на матче Кубка конфедераций против команды России. Об этом на пресс-конференции сообщил главный тренер чемпионов Европы Фернанду Сантуш.

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Матч между сборными России и Португалии состоится на стадионе «Спартак» в Москве в среду. Встреча начнется в 18:00 мск. Ранее появилась информация, что Роналду может покинуть «Реал».

«Завтра нас ждет важный матч, все футболисты сконцентрированы на этой игре, в том числе и Криштиану. Каждая игра сложная, нет легких соперников. Я исхожу из того, что мои игроки будут делать нужные вещи в правильный момент, большинство из них играли год назад [на чемпионате Европы]. Мы знаем, что выходим против сильного противника, который готовится к чемпионату мира, переживает обновление, поэтому мы ждем сложного матча», — сказал Сантуш.

«Мы попытаемся сыграть на максимальном уровне, выставим лучших игроков, наша задача — всегда побеждать. Я с уважением отношусь ко всем игрокам сборной России, у нее качественные футболисты. Она не такая, какая была раньше, играет лучше, как одно целое. Все футболисты наделены высокими качествами, но мы не боимся соперника, нам нужно быть скромными, чтобы понимать, что выходим на поле против сильного противника», — отметил тренер.

Ранее в первом матче Кубка конфедераций в Казани португальцы сыграли вничью с мексиканцами со счетом 2:2.
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