Евгений Ловчев: Нужно оставить Роналду без мяча, и он занервничает

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— Нашим защитникам нужно пытаться оставить Криштиану без мяча, атаковать его в момент приема. Тогда он будет нервничать и сам многое нарушит в игре своей команды.

Сборные России и Португалии встретятся завтра на стадионе «Спартак. Начало в 18.00.