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Кубок конфедераций по футболу 2017
До матча Россия - Португалия
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа A
17.06 завершен Россия 2
Новая Зеландия 0
тв
Группа A
18.06 завершен Португалия 2
Мексика 2
тв
Группа B
18.06 завершен Камерун 0
Чили 2
тв
Группа B
19.06 завершен Австралия 2
Германия 3
тв
Группа A
21.06 не начался Россия
Португалия
тв
Группа A
21.06 не начался Мексика
Новая Зеландия
тв
Группа B
22.06 не начался Камерун
Австралия
тв
Группа B
22.06 не начался Германия
Чили
тв
Группа A
24.06 не начался Мексика
Россия
тв
Группа A
24.06 не начался Новая Зеландия
Португалия
тв
Группа B
25.06 не начался Германия
Камерун
тв
Группа B
25.06 не начался Чили
Австралия
1/2 финала
28.06 не начался 1A
2B
1/2 финала
29.06 не начался 1B
2A
Матч за 3-е место
2.07 не начался L 1A/2B
L 1B/2A
Финал
2.07 не начался W 1A/2B
W 1B/2A
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30135835/
20 июня 2017, 19:19 | Советский спорт

Евгений Ловчев: Нужно оставить Роналду без мяча, и он занервничает

Наш обозреватель Евгений Ловчев — о том, как сдержать Роналду в матче Россия — Португалия.

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© РИА "Новости"

— Нашим защитникам нужно пытаться оставить Криштиану без мяча, атаковать его в момент приема. Тогда он будет нервничать и сам многое нарушит в игре своей команды.

Сборные России и Португалии встретятся завтра на стадионе «Спартак. Начало в 18.00.
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