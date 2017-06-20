Евгений Ловчев: Нужно оставить Роналду без мяча, и он занервничает
Наш обозреватель Евгений Ловчев — о том, как сдержать Роналду в матче Россия — Португалия.
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Видимо, что-то случилось...
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— Нашим защитникам нужно пытаться оставить Криштиану без мяча, атаковать его в момент приема. Тогда он будет нервничать и сам многое нарушит в игре своей команды.
Сборные России и Португалии встретятся завтра на стадионе «Спартак. Начало в 18.00.
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