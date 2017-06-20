Фернанду Сантуш: Пообщался с Аленичевым, это дорогой для меня друг

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Специалист подчеркнул, что поддерживает теплые отношения с главным тренером «Енисея».

— Общаетесь ли вы с Дмитрием Аленичевым, вашим бывшим футболистом?

— Да, я с ним побеседовал после приезда. И не раз. Можно сказать, что мы близкие друзья. Два-три года назад были вместе на большом празднике футбола, вообще общаемся каждый месяц. Это дорогой для меня друг.

Напомним, что матч Кубка конфедераций Россия — Португалия состоится в Москве в среду, 21 июня, на стадионе «Спартак». Начало встречи — в 18.00 по московскому времени.