Фернанду Сантуш: Пообщался с Аленичевым, это дорогой для меня друг
Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш в преддверии матча Кубка конфедераций-2017 против России отметил, что успел пообщаться со своим
экс-подопечным по «Порту» Дмитрием Аленичевым, передает корреспондент «СЭ» Дмитрий ЗЕЛЕНОВ.
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Специалист подчеркнул, что поддерживает теплые отношения с главным тренером «Енисея».
— Общаетесь ли вы с Дмитрием Аленичевым, вашим бывшим футболистом?
— Да, я с ним побеседовал после приезда. И не раз. Можно сказать, что мы близкие друзья.
Напомним, что матч Кубка конфедераций Россия — Португалия состоится в Москве в среду, 21 июня, на стадионе «Спартак». Начало встречи — в 18.00 по московскому времени.
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