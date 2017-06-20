Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Кубок конфедераций по футболу 2017
До матча Россия - Португалия
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа A
17.06 завершен Россия 2
Новая Зеландия 0
тв
Группа A
18.06 завершен Португалия 2
Мексика 2
тв
Группа B
18.06 завершен Камерун 0
Чили 2
тв
Группа B
19.06 завершен Австралия 2
Германия 3
тв
Группа A
21.06 не начался Россия
Португалия
тв
Группа A
21.06 не начался Мексика
Новая Зеландия
тв
Группа B
22.06 не начался Камерун
Австралия
тв
Группа B
22.06 не начался Германия
Чили
тв
Группа A
24.06 не начался Мексика
Россия
тв
Группа A
24.06 не начался Новая Зеландия
Португалия
тв
Группа B
25.06 не начался Германия
Камерун
тв
Группа B
25.06 не начался Чили
Австралия
1/2 финала
28.06 не начался 1A
2B
1/2 финала
29.06 не начался 1B
2A
Матч за 3-е место
2.07 не начался L 1A/2B
L 1B/2A
Финал
2.07 не начался W 1A/2B
W 1B/2A
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/football2017/news/30135828/
20 июня 2017, 19:18 | Спорт-Экспресс

Фернанду Сантуш: Пообщался с Аленичевым, это дорогой для меня друг

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш в преддверии матча Кубка конфедераций-2017 против России отметил, что успел пообщаться со своим экс-подопечным по «Порту» Дмитрием Аленичевым, передает корреспондент «СЭ» Дмитрий ЗЕЛЕНОВ.

Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

© РИА "Новости"

Специалист подчеркнул, что поддерживает теплые отношения с главным тренером «Енисея».

— Общаетесь ли вы с Дмитрием Аленичевым, вашим бывшим футболистом?

— Да, я с ним побеседовал после приезда. И не раз. Можно сказать, что мы близкие друзья. Два-три года назад были вместе на большом празднике футбола, вообще общаемся каждый месяц. Это дорогой для меня друг.

Напомним, что матч Кубка конфедераций Россия — Португалия состоится в Москве в среду, 21 июня, на стадионе «Спартак». Начало встречи — в 18.00 по московскому времени.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости по теме

Сантуш: Роналду сконцентрирован на игре против сборной России

Сантуш: Роналду сконцентрирован на игре против сборной России

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Нападающий сборной Португалии и испанского футбольного клуба «Реал» Криштиану Роналду сконцентрирован только на матче Кубка конфедераций против команды России. Об этом на пресс-конференции сообщил главный тренер чемпионов Европы Фернанду Сантуш.
Еще 7 новостей   Все новости
19 июня

В Петербурге эксперимент ФИФА провалился

"Королевский клуб" без короля. Где начнет сезон Роналду

Громкое назначение в РФПЛ
Викторина
Какой футболист провел больше всех матчей за сборную России?