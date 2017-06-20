Пепе: Хорошо помню Бышовца, это дорогие для меня воспоминания

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Пепе начинал карьеру в профессиональном футболе в «Маритиму», за который выступал с 2002 по 2004 год. Бышовец работал в клубе в 2003 году.

«Помню ли я Бышовца? Да, я работал с ним когда мне было 18−19 лет. Я хорошо это помню, это дорогие для меня воспоминания», — передаёт слова Пепе корреспондент «Чемпионата» Полиан Куимова.