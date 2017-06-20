Мутко: футбол обречен на использование новых технических средств

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Система видеоассистента рефери используется на Кубке конфедераций, который проходит в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.

«Конечно, где-то теряются эмоции, но мы обречены на использование технических средств, потому что цена ошибки велика», — сказал Мутко.

«Видеоповторы придают объективности, но есть нюансы, которые надо тестировать. Бывает, что зрителям не все становится понятно. Эта система будет совершенствоваться», — отметил глава РФС.

В начале марта прошлого года Международный совет футбольных ассоциаций, ответственный за изменения правил игры, одобрил тестирование видеоассистентов главных судей. Система была внедрена в тестовом режиме на испытательный срок в два года в чемпионатах не из числа ведущих, например, во втором дивизионе первенства Италии. Также система была протестирована на клубном чемпионате мира 2016 года, который прошел в Японии.