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Кубок конфедераций по футболу 2017
До матча Россия - Португалия
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Португалия
тв
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21.06 не начался Мексика
Новая Зеландия
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22.06 не начался Камерун
Австралия
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Чили
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Россия
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30135653/
20 июня 2017, 19:11 | Спорт-Экспресс

Более 100 человек проводили сборную Португалии на тренировку, скандировав имя Роналду

Сборная Португалии отправилась из отеля на тренировку на столичный стадион «Спартак». Все игроки, включая нападающего Криштиану Роналду, поехали на одном автобусе.

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Напомним, что из аэропорта форвард выехал на отдельном минивэне.

У отеля, где расположились чемпионы Европы, столпилось более сотни человек. Причем одна часть стояла у главного входа, а вторая ближе к автобусу, на котором португальцы отправились на тренировку. Не остались в стороне и работники соседней от отеля стройки, которые также следили за выходом игроков.

Правоохранительным органам пришлось оградить временным забором дорогу, чтобы фанаты не мешали проезду машин. Стоит отметить, что игроки отказали болельщикам в автографах и совместных фото и сразу отправились в автобус. Однако это не расстроило собравшихся, и команда отправилась на тренировку под скандирование: «Роналду! Роналду!».

Матч Кубка конфедераций Россия — Португалия состоится в Москве в среду, 21 июня, на стадионе «Спартак». Начало встречи — в 18.00 по московскому времени.
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