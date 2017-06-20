Более 100 человек проводили сборную Португалии на тренировку, скандировав имя Роналду

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Напомним, что из аэропорта форвард выехал на отдельном минивэне.

У отеля, где расположились чемпионы Европы, столпилось более сотни человек. Причем одна часть стояла у главного входа, а вторая ближе к автобусу, на котором португальцы отправились на тренировку. Не остались в стороне и работники соседней от отеля стройки, которые также следили за выходом игроков.

Правоохранительным органам пришлось оградить временным забором дорогу, чтобы фанаты не мешали проезду машин. Стоит отметить, что игроки отказали болельщикам в автографах и совместных фото и сразу отправились в автобус. Однако это не расстроило собравшихся, и команда отправилась на тренировку под скандирование: «Роналду! Роналду!».

Матч Кубка конфедераций Россия — Португалия состоится в Москве в среду, 21 июня, на стадионе «Спартак». Начало встречи — в 18.00 по московскому времени.